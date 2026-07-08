Pháp luật Lâm Đồng lấy đối thoại làm trọng tâm để giải quyết khiếu nại, tố cáo Đẩy mạnh đối thoại, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, Lâm Đồng đang nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026 (Ảnh: Chính Thành)

Chủ động giải quyết từ cơ sở

Theo Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các cấp, ngành trên địa bàn đã tiếp hơn 5.000 lượt công dân và tiếp nhận hơn 10.700 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có hơn 8.800 đơn đủ điều kiện xử lý).

Phần lớn đơn thư sau khi phân loại đều được xử lý theo đúng quy định. Nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền đã được xem xét, giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và Nhà nước.

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Cùng với việc duy trì tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, người đứng đầu nhiều địa phương đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Cách làm này không chỉ giúp giải quyết nhiều vụ việc ngay từ đầu mà còn hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài và giảm nguy cơ phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Một điểm tích cực trong thời gian qua là công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với các sở, ngành, địa phương và MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ. Hoạt động kiểm tra, giám sát trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc.

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Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng cho thấy áp lực đối với công tác tiếp công dân ngày càng lớn. Số lượng đơn thư tăng cho thấy nhu cầu phản ánh, kiến nghị của người dân liên tục gia tăng. Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, nhất là liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và việc triển khai các dự án phát triển.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, năng lực giải quyết đơn thư ở một số địa phương chưa đồng đều. Nhiều vụ việc sau khi được giải quyết ở cấp xã vẫn tiếp tục được công dân gửi đơn lên cấp tỉnh, làm gia tăng áp lực đối với các cơ quan chuyên môn và ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

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Ngoài ra, không ít vụ việc tồn đọng kéo dài do liên quan đến lịch sử quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ, hồ sơ thiếu đồng bộ hoặc phải xác minh tại nhiều cơ quan. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng công dân gửi đơn không đúng thẩm quyền hoặc tiếp tục khiếu nại dù vụ việc đã được giải quyết theo đúng quy định.

Lấy đối thoại làm trọng tâm, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết đúng quy định pháp luật mà còn phải tạo được sự đồng thuận của người dân.

Qua thực tiễn kiểm tra tại cơ sở, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Sơn Dũng cho rằng, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thì ở đó công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhất là những nơi triển khai các dự án lớn, việc giải quyết có lúc còn thiếu tính thuyết phục, chưa thực sự đặt mình vào vị trí của người dân để lắng nghe và tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc.

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Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc, muốn nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thì trước hết phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp và lắng nghe người dân.

Các vụ việc cần được giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, nhất là trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chỉ khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được lắng nghe và giải thích thấu đáo thì mới tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án.

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Từ thực tiễn đó, Lâm Đồng xác định tiếp tục đổi mới công tác tiếp công dân theo hướng gần dân, sát dân và giải quyết từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở. Trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đông người, kéo dài.

Song song với đó, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn thư.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; đồng thời mở rộng hình thức tiếp công dân trực tuyến nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý.

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Không chỉ hướng tới giải quyết dứt điểm từng vụ việc, Lâm Đồng đang đặt mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Khi mỗi vụ việc được giải quyết đúng pháp luật, sát thực tiễn và trên tinh thần đối thoại, chia sẻ, niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền sẽ tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển nhanh và bền vững của địa phương.