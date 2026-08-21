Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng lấy người dân làm trung tâm trong phát triển văn hóa cơ sở Ngày 21/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và Nhân dân về vai trò của văn hóa cơ sở; nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu 95% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 98% thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 70% khu dân cư xây dựng hiệu quả mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao đạt trên 40% dân số; hầu hết đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, buôn, tổ dân phố có câu lạc bộ thể thao cơ sở. Đồng thời, phấn đấu 30% người dân có thói quen đọc sách và 15% người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ thư viện số.

Người dân, du khách chụp hình, thưởng thức hoạt động văn nghệ tại khu vực hồ Xuân Hương

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa gia đình và cộng đồng; phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của Nhân dân trong tổ chức các hoạt động văn hóa, quản lý và vận hành thiết chế văn hóa cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các địa phương được khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò nghệ nhân, người có uy tín và các câu lạc bộ cộng đồng.

Cùng với đó, Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, phát triển thư viện số, không gian đọc linh hoạt, tủ sách cộng đồng; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân vừa sáng tạo, vừa tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc thù địa phương. Các sở, ngành, đoàn thể được phân công phối hợp thực hiện, góp phần đưa các phong trào văn hóa phát triển thực chất, bền vững, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của người dân.