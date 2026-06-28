Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng liên hoan ca khúc cách mạng mừng thành công Đại hội Đoàn Tối 28/6, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ - Yêu nước - Tiên phong - Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng

Chương trình được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Hành chính công tỉnh Lâm Đồng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng và đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ý Nhi phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ý Nhi cho biết, liên hoan được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Tiết mục hát múa "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" trong chương nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca”

Liên hoan là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Chương trình gồm 3 chương nghệ thuật: “Viết tiếp bản hùng ca”, “Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng - Khát vọng vươn cao” và “Việt Nam ngày mới”.

Tiết mục hát múa "Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên"

Những ca khúc cách mạng cùng các tiết mục được dàn dựng công phu đã tái hiện truyền thống hào hùng của dân tộc, tôn vinh các thế hệ đi trước và khắc họa hình ảnh tuổi trẻ hôm nay năng động, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến vì quê hương, đất nước.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh nhấn mạnh, việc hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng và cơ hội.

Tiết mục nghệ thuật “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện

Trước vận hội đó, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII có sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương nghệ thuật “Tuổi trẻ UBND tỉnh Lâm Đồng - Khát vọng vươn cao”

Đoàn Lâm Đồng có 19 đại biểu tham dự, trong đó Đoàn Thanh niên UBND tỉnh vinh dự có đồng chí Quách Thị Thanh Xuân tham dự đại hội.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ý Nhi khẳng định: Từ những định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại đại hội, tuổi trẻ Lâm Đồng sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tri thức, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chủ động cống hiến vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Tiết mục “Lâm Đồng Let’s Go” đã khép lại Liên hoan ca khúc cách mạng mừng thành công Đại hội Đoàn do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức

Khép lại chương trình, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã để lại ấn tượng về tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Lâm Đồng.

Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.