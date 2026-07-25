Chính trị Lâm Đồng long trọng khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên Tối 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên. Đây là quảng trường có quy mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ tính đến thời điểm này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình

Tham dự lễ khánh thành, về phía Trung ương có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tham dự buổi lễ khánh thành

Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 tham dự lễ khánh thành

Về phía địa phương có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường, chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, việc khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên sẽ tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân khu vực phía Tây Lâm Đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên là sự kiện đánh dấu việc hoàn thành 2 công trình hạ tầng văn hóa, đô thị quan trọng. Đây còn là dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình kiến tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, tạo thêm động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự buổi lễ khánh thành

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên với tổng diện tích trên 24 ha, tổng vốn đầu tư gần 525 tỷ đồng.

“ Đây là 1 trong 4 quảng trường trên cả nước có không gian cảnh quan bên cạnh hồ nước; là 1 trong 5 quảng trường có kết hợp với trung tâm thương mại. Sau khi hoàn thành đi vào sử dụng, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa sẽ trở thành 1 trong 10 quảng trường có quy mô rộng nhất cả nước và là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ tính đến thời điểm này. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ khánh thành

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc đồng thời hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng đô thị hiện đại của địa phương; đồng thời hình thành không gian công cộng văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ khánh thành

"Các dự án được hoàn thiện là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đó cũng là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, sự đồng hành của các cấp, ngành, các đơn vị thi công và đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân trong suốt quá trình triển khai dự án", người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tham dự buổi lễ khánh thành

Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn đặt ra yêu cầu phải quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành tham dự buổi lễ khánh thành

Lâm Đồng quyết tâm đưa Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam tỉnh. Đây sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Khánh Hòa tham dự buổi lễ khánh thành

Sau buổi lễ khánh thành hôm nay, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị quản lý tiếp tục phát huy cao nhất giá trị của các công trình sau khi đưa vào khai thác.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũ qua các thời kỳ tham dự buổi lễ khánh thành

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án và các hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng

Sau nghi thức cắt băng khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Công viên - Thư viện, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo bà con Nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công các dự án.

Tỉnh Lâm Đồng tặng 15 phần quà tới các hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách ở khu vực Gia Nghĩa

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: “Buôn làng mở hội”; “Tri ân”; “Lâm Đồng khát vọng và phát triển”, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hoà Minzy, Đào Ngọc Sang… đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo bà con Nhân dân.

Văn nghệ chào mừng Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên

Đông đảo người dân theo dõi buổi lễ khánh thành