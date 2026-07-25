Lâm Đồng long trọng khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên
Tối 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên. Đây là quảng trường có quy mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ tính đến thời điểm này.
Tham dự lễ khánh thành, về phía Trung ương có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.
Về phía địa phương có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường, chủ đầu tư, đơn vị thi công cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên là sự kiện đánh dấu việc hoàn thành 2 công trình hạ tầng văn hóa, đô thị quan trọng. Đây còn là dấu mốc có ý nghĩa trong quá trình kiến tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, tạo thêm động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên với tổng diện tích trên 24 ha, tổng vốn đầu tư gần 525 tỷ đồng.
Đây là 1 trong 4 quảng trường trên cả nước có không gian cảnh quan bên cạnh hồ nước; là 1 trong 5 quảng trường có kết hợp với trung tâm thương mại. Sau khi hoàn thành đi vào sử dụng, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa sẽ trở thành 1 trong 10 quảng trường có quy mô rộng nhất cả nước và là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ tính đến thời điểm này.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc đồng thời hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng đô thị hiện đại của địa phương; đồng thời hình thành không gian công cộng văn minh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục, vui chơi, giải trí của Nhân dân.
"Các dự án được hoàn thiện là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đó cũng là kết quả của sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, sự đồng hành của các cấp, ngành, các đơn vị thi công và đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân trong suốt quá trình triển khai dự án", người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn đặt ra yêu cầu phải quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.
Lâm Đồng quyết tâm đưa Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam tỉnh. Đây sẽ là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
Sau buổi lễ khánh thành hôm nay, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị quản lý tiếp tục phát huy cao nhất giá trị của các công trình sau khi đưa vào khai thác.
Tại buổi lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Sau nghi thức cắt băng khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Công viên - Thư viện, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo bà con Nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công các dự án.
Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần: “Buôn làng mở hội”; “Tri ân”; “Lâm Đồng khát vọng và phát triển”, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Hoà Minzy, Đào Ngọc Sang… đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo bà con Nhân dân.