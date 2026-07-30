Kinh tế Lâm Đồng minh bạch quản lý nhờ "làm sạch" dữ liệu kinh doanh Lâm Đồng đang từng bước chuẩn hóa dữ liệu từ các hồ sơ kinh doanh cần rà soát, qua đó, hướng tới hệ thống thông tin minh bạch và chính xác để phục vụ người dân, doanh nghiệp cùng công tác quản lý nhà nước.

Cơ sở thuế 13 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hướng dẫn thủ tục thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn

Làm sạch từ cơ sở

Cách đây 8 năm, chị Lê Thị Thúy, phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) từng đăng ký kinh doanh nhỏ lẻ nhưng sau đó dừng hoạt động. Khi không còn kinh doanh, hồ sơ hết hiệu lực, chị không thực hiện thêm thủ tục nào.

Mới đây, chị có nhu cầu đăng ký kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, khi làm thủ tục đăng ký, chị Thúy mới biết thông tin đăng ký trước đây của mình vẫn còn trên hệ thống và cần được rà soát, cập nhật.

"Tôi bất ngờ vì cứ nghĩ đã nghỉ kinh doanh thì thông tin cũ không còn liên quan. Cũng may nhờ được cán bộ hướng dẫn nên tôi biết cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định", chị Thúy chia sẻ.

Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đức Lập (Lâm Đồng) đã hiểu rõ quy định thuế nhờ được cơ quan thuế hướng dẫn, giải đáp kịp thời

Chị Thúy không phải là trường hợp hiếm gặp. Theo tìm hiểu, tại Lâm Đồng hiện có rất nhiều hồ sơ đang được rà soát trong đợt chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh được địa phương triển khai theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Đây là bước quan trọng nhằm làm sạch, đồng bộ thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tạo cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Là địa bàn tập trung nhiều hoạt động kinh doanh, phường Bắc Gia Nghĩa đang triển khai khối lượng công việc lớn trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu.

Theo kế hoạch, cơ quan đăng ký kinh doanh của phường phối hợp với Thuế cơ sở 11 rà soát hơn 3.200 mã số thuế hộ kinh doanh cần được làm sạch; trong đó, có hơn 1.000 trường hợp thuộc diện đăng ký liên thông.

Nhiều doanh nghiệp khu vực phía Tây Lâm Đồng được cơ quan thuế hướng dẫn quy trình làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Theo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, khoảng 60% dữ liệu cần xử lý là các hộ kinh doanh đăng ký trước năm 2023. Đây là nhóm dữ liệu được hình thành qua nhiều giai đoạn. Có những trường hợp người dân thay đổi thông tin, ngừng hoạt động hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh nhưng chưa cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

Theo UBND phường, khó khăn hiện nay là phải đối chiếu giữa dữ liệu trên hệ thống với tình hình thực tế tại địa phương. Vì vậy, cùng với việc rà soát, xác minh, phường đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ kinh doanh chủ động bổ sung, điều chỉnh thông tin, bảo đảm dữ liệu được chính xác, thống nhất.

Cập nhật dữ liệu chính xác

Cùng với việc xử lý các trường hợp bổ sung, điều chỉnh thông tin, các xã, phường tại Lâm Đồng đang đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh thực tế, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ ngay từ cơ sở.

Từ kết quả rà soát tại địa phương, dữ liệu sẽ được đồng bộ với hệ thống quản lý chung, giúp cơ quan chức năng giảm thời gian xác minh, hạn chế tình trạng thông tin thiếu thống nhất giữa các đơn vị.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, đơn vị đang phối hợp với cơ quan thuế và các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Thuế cơ sở 12 hỗ trợ người nộp thuế cập nhật quy định thuế kịp thời

Toàn tỉnh hiện có hàng chục ngàn doanh nghiệp thuộc diện cần làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu. Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu cho hàng ngàn doanh nghiệp.

Theo Sở Tài chính, khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn hóa hiện nay là một số dữ liệu được hình thành từ lâu, thông tin giữa các hệ thống quản lý chưa đồng bộ hoặc chưa được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Để dữ liệu ngày càng chính xác, ngoài sự phối hợp của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng cần chủ động rà soát, cập nhật thông tin khi có thay đổi. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ thuận lợi hơn.

Thuế cơ sở 13 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời

Quá trình chuẩn hóa dữ liệu kinh doanh không chỉ là việc xử lý những hồ sơ tồn tại, mà còn là sự thay đổi trong phương thức quản lý. Khi thông tin của doanh nghiệp, hộ kinh doanh được cập nhật đầy đủ, thống nhất, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để đánh giá đúng thực trạng phát triển của từng lĩnh vực, từng địa bàn, từ đó, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp hơn.

Việc hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, kết nối giữa các cơ quan vừa giúp xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, vừa tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.