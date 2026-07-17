Chính trị Lâm Đồng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Sáng 17/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự, chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo, đại diện ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Vụ Địa bàn VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh triển khai đồng bộ, bám sát chương trình công tác năm và yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 151 tổ chức đảng và 1.409 đảng viên. Qua đó, kết luận 143 tổ chức đảng và 1.396 đảng viên thực hiện tốt, chỉ có 8 tổ chức đảng và 13 đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm, không có trường hợp phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Tạ Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác kiểm tra tài chính đảng được tăng cường. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 114 tổ chức đảng, phát hiện 8 tổ chức có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật, với tổng số tiền vi phạm 19 triệu đồng.

Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 9.342 đảng viên thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã hoàn thành kiểm tra, xác minh đối với 642 đảng viên; kết luận 94 đảng viên thực hiện chưa tốt, 2 trường hợp được chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2026

Hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiếp tục xác minh đối với 90 đảng viên tại 53 cơ quan, đơn vị, trong đó có 82 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tham luận tại hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Công tác giám sát thường xuyên được tăng cường, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt phát biểu tham luận tại hội nghị

Ngoài ra, việc xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm khách quan, công minh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị

Hội nghị cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, trong đó tập trung thực hiện toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; nâng cao chất lượng nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát phải tiếp tục được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khách quan, công tâm trong thực thi nhiệm vụ; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.