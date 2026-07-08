Xây dựng Đảng Lâm Đồng nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Lâm Đồng tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng 8/7, Ban Chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Tỉnh ủy Lâm Đồng (BCĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên của BCĐ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Mạnh Thắng báo cáo kết quả và nêu một số khó khăn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo đánh giá của BCĐ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sát thực tiễn. Tổ chức bộ máy và lực lượng tham mưu thường xuyên được rà soát, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ được chú trọng, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở và các nền tảng số. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình phát triển của địa phương, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức chính trị và củng cố “lá chắn” tư tưởng từ cơ sở.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Lê Huy Toàn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các kênh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BCĐ và các lực lượng chuyên trách tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong theo dõi, phát hiện và đấu tranh với thông tin sai trái trên không gian mạng.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng cũng được tăng cường nhằm xử lý các hành vi lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng và Nhà nước.

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc đánh giá cao hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng tại cấp xã trên địa bàn

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. BCĐ dự báo, những tháng cuối năm, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị và nhiều dự án trọng điểm, tình hình tư tưởng và dư luận xã hội sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Điều này đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền và BCĐ các cấp chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng dư luận, không để phát sinh “điểm nóng”.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên báo cáo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành giáo dục

Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiện toàn đội ngũ tham mưu và đẩy mạnh tuyên truyền theo phương châm “lấy xây để chống”.

Tỉnh cũng chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người có uy tín và các lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ngay từ cơ sở.

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Hải Duyên nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng yêu cầu BCĐ và các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng dự báo tình hình, chủ động tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được thực hiện thường xuyên, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của Nhân dân.