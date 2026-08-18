Chính trị Lâm Đồng nâng chất hoạt động HĐND từ cơ sở Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị HĐND 2 cấp đổi mới phương thức hoạt động, nâng chất lượng giám sát và tăng cường phối hợp để giải quyết thực chất những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực và các Ban HĐND 2 cấp khu vực trung tâm tỉnh

Chiều 18/8, HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực và các Ban HĐND 2 cấp khu vực trung tâm tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: K’ Mák, Y Quang BKrông, Đa Cát Vinh, Mai Thị Xuân Trung đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung (thứ 3, từ trái sang) và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND 51 xã, phường khu vực trung tâm của tỉnh.

HĐND 2 cấp nhanh chóng ổn định hoạt động

Trong 7 tháng đầu năm 2026, HĐND 2 cấp tỉnh Lâm Đồng từng bước ổn định hoạt động sau chuyển giao nhiệm kỳ, hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

HĐND các cấp tập trung xử lý khối lượng lớn công việc, kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng và tăng cường giám sát các lĩnh vực được cử tri, Nhân dân quan tâm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K' Mák báo cáo hoạt động 7 tháng đầu năm của Thường trực HĐND 2 cấp

Ở cấp tỉnh, Thường trực HĐND tổ chức 7 kỳ họp, gồm 5 kỳ họp chuyên đề, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

HĐND tỉnh thông qua 81 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cùng các đại biểu dự hội nghị

Thường trực HĐND tỉnh cũng tổ chức 13 phiên họp, giải quyết 63 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp và 6 cuộc họp chuyên đề về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới hoạt động HĐND 2 cấp, chuyển đổi số, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 và một số nội dung liên quan đến đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1 Bảo Lộc Ngô Văn Ninh đề nghị tập trung thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát

Hoạt động giám sát bám sát các vấn đề thực tiễn. Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành 2 chuyên đề lớn về công tác tổ chức bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2021 - 2025.

Các nội dung về y tế cơ sở, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải ngân đầu tư công, tài sản công sau sắp xếp và chính sách đối với học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đưa vào giám sát.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt Trần Thị Chúc Quỳnh đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động thời gian tới

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tiếp tục được duy trì. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 431 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 13 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương.

Qua 7 đợt tiếp công dân, HĐND tỉnh tiếp nhận 486 đơn. Trong đó, 311 đơn được chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 105 đơn được hướng dẫn hoặc trả lời và 70 đơn được lưu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông điều hành phiên thảo luận tại hội nghị

Các vấn đề về hành chính, đất đai và tư pháp vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể, đặt ra yêu cầu tăng cường theo dõi trách nhiệm giải quyết, nhất là những vụ việc kéo dài, kiến nghị nhiều lần.

Nhiều tham luận chất lượng được lãnh đạo HĐND các xã, phường của Lâm Đồng trình bày tại hội nghị

Ở cấp xã, HĐND các địa phương tổ chức 262 kỳ họp, gồm 124 kỳ họp thường lệ và 138 kỳ họp chuyên đề, ban hành 1.195 nghị quyết.

Hoạt động giám sát được triển khai tại hầu hết địa phương với 184 cuộc giám sát, 55 phiên chất vấn và 61 phiên giải trình, tập trung vào đất đai, đầu tư xây dựng, ngân sách, an sinh xã hội, thủ tục hành chính, tài sản công và kiến nghị của cử tri.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đơn Dương Dương Thị Ngà đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động của HĐND cấp xã thời gian tới

HĐND cấp xã cũng tổ chức 813 đợt tiếp xúc cử tri, ghi nhận hơn 1.011 kiến nghị. Một số địa phương bước đầu tổ chức tiếp xúc theo chuyên đề, nhóm đối tượng hoặc địa bàn.

Sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và HĐND cấp xã từng bước chuyển từ trao đổi hành chính sang hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ thường xuyên.

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Tường Vân giải đáp một số vấn đề HĐND các xã, phường quan tâm

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, không thể đánh giá hiệu quả HĐND chỉ qua số lượng kỳ họp, nghị quyết hay cuộc giám sát mà phải nhìn vào chất lượng và hiệu quả thực tế.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu tại hội nghị

“ HĐND các cấp cần đặt ra những câu hỏi cụ thể: Nghị quyết có sát thực tiễn? Những vấn đề Nhân dân quan tâm có được đưa vào chương trình hoạt động? Giám sát có phát hiện đúng vấn đề và theo dõi đến cùng việc khắc phục? Kiến nghị của cử tri có được giải quyết thực chất? Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Đối với khu vực trung tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, các địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị. Trong không gian phát triển mới, cần tăng cường liên kết, phối hợp và khai thác hiệu quả các nguồn lực chung.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và các ban của HĐND tỉnh dự và theo dõi phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng thời, các địa phương phải tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn như: quản lý đất đai, tài nguyên, rừng, quy hoạch, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và kiến nghị của người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trong hệ thống chính trị phát huy đầy đủ vai trò. HĐND thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát. UBND tập trung tổ chức thực hiện. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác giám sát, phản biện và tập hợp ý kiến của Nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị đổi mới công tác giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Về giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng những vấn đề cử tri và doanh nghiệp quan tâm. Giám sát phải hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ. Các kiến nghị sau giám sát phải cụ thể, rõ trách nhiệm và được theo dõi đến cùng.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. HĐND muốn quyết định đúng phải nắm chắc thực tiễn. UBND muốn thực hiện hiệu quả cần nghị quyết sát thực tế và sự đồng thuận của Nhân dân. MTTQ cần phối hợp, trao đổi thông tin đầy đủ với chính quyền để phát huy vai trò giám sát, phản biện.

“ Phối hợp không chỉ là trách nhiệm của từng cơ quan mà phải trở thành phương thức hoạt động thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung

Thường trực HĐND các xã, phường khu vực trung tâm Lâm Đồng theo dõi phát biểu của Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung

Đối với HĐND cấp xã, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực đại biểu, đổi mới phương thức hoạt động, rà soát chương trình công tác và giám sát, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, tránh dàn trải, hình thức. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và đồng hành cùng cơ sở.

Trong điều kiện không còn HĐND cấp huyện làm cấp trung gian, việc tăng cường kết nối giữa HĐND tỉnh và cơ sở càng có ý nghĩa. Hoạt động HĐND 2 cấp vì vậy phải chuyển từ ổn định tổ chức sang nâng chất lượng nghị quyết, hiệu quả giám sát và giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân.