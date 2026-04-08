Kinh tế Lâm Đồng nhiều địa phương thu ngân sách đạt cao Thay đổi tư duy trong quản lý, quyết liệt rà soát, chống thất thu, đẩy mạnh cải cách hành chính... đã trở thành chìa khóa giúp nhiều địa phương ở Lâm Đồng vượt chỉ tiêu ngân sách, đóng góp tích cực vào kết quả thu nội địa toàn tỉnh.

Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ thủ tục hành chính cho người nộp thuế

Nỗ lực từ nhiều địa phương

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường tại Lâm Đồng đã phát huy tính chủ động trong quản lý, điều hành, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Kết quả thu ngân sách tại các địa phương đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) là một trong những điểm sáng về thu ngân sách nhà nước. Đây là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động. Từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Số hộ kinh doanh và doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn xã Nhân Cơ tăng cao, đóng góp vào thu ngân sách nhà nước

Nhiều đơn vị đạt doanh thu, lợi nhuận cao, qua đó, phát sinh số thu lớn từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu khác. Tính đến hết tháng 7/2026, số thu ngân sách tại địa phương thực hiện hơn 805 tỷ đồng, đạt trên 79% so với chỉ tiêu đề ra.

Theo Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ Trần Công Dũng, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã rà soát toàn bộ nhiệm vụ quản lý tài chính, ngân sách. Địa phương phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách nguồn thu và địa bàn.

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) vừa đi vào vận hành sẽ góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương

“ Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Thuế cơ sở 11 tăng cường hỗ trợ người nộp thuế và thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế hoạt động hiệu quả. Nhiều kênh thông tin hỗ trợ về chính sách thuế, các thủ tục hành chính về thuế để các hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận cũng được triển khai Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ Trần Công Dũng

Không chỉ các địa phương có lợi thế về công nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều xã tại Lâm Đồng cũng tạo chuyển biến tích cực trong thu ngân sách nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tại Phường 3 Bảo Lộc, đến hết tháng 7/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện gần 100 tỷ đồng, đạt 78% dự toán giao từ đầu năm. Để có kết quả này, phường đã tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính là yếu tố then chốt.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Lâm Đồng được các xã, phường tăng cường

Theo bà Võ Thị Thu Nga, Chủ tịch UBND Phường 3 Bảo Lộc, hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, tài chính, đăng ký kinh doanh đều được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử.

"Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết và thực hiện các nghĩa vụ tài chính qua hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt. Phường tăng cường công khai, minh bạch các khoản thu, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý hộ kinh doanh, rà soát các nguồn thu còn dư địa", bà Thu Nga cho biết.

Tập trung cho giai đoạn "nước rút"

Theo Sở Tài chính, kết quả tích cực trong công tác thu ngân sách từ đầu năm đến nay là sự cộng hưởng từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh. Cùng với đó là tinh thần chủ động của chính quyền cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tinh gọn bộ máy đã giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành, quản lý nguồn thu, khai thác hiệu quả các lĩnh vực còn dư địa. Công tác chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế tại các địa bàn cũng được các xã, phường, đặc khu tăng cường.

Thuế cơ sở 12 (Thuế tỉnh Lâm Đồng) tích cực hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp tại địa bàn

Tính đến hết tháng 7/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Lâm Đồng thực hiện 20.500 tỷ đồng, đạt hơn 63% dự toán Trung ương và gần 60% kế hoạch địa phương giao.

Cũng theo đánh giá của Sở Tài chính, mặc dù, số thu ngân sách nhà nước của tỉnh đang tăng tốc rất tốt nhưng vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa ổn định.

Việc quản lý thu đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số còn nhiều thách thức. Ngoài ra, nguồn lực dành cho công tác quản lý thu ở cơ sở vẫn còn hạn chế.

Trao đổi về giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến nhấn mạnh, các địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ từng nguồn thu, khai thác hiệu quả các khoản thu còn dư địa.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến

Công tác tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện sẽ được tăng cường.