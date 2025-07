Thời sự Lâm Đồng nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, hiệu quả nhất từ tỉnh đến xã Xuyên suốt hơn 10 ngày qua, từ khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7 đến nay, các Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động đồng bộ với cấp tỉnh, kịp thời giải quyết nhiều thủ tục hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

Công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiên 3 diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả

Những kết quả bước đầu cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực hết mình của bộ máy cấp xã, cũng như sự cảm thông, chia sẻ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tất cả nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính công.

Đến trưa nay 12/7, 28 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai sẽ được giải quyết thông suốt từ ngày 14/7.

THÔNG SUỐT TỪ PHƯỜNG TRUNG TÂM ĐẾN ĐẶC KHU

Theo ghi nhận, trung bình mỗi ngày các Trung tâm Phục vụ hành chính công ở khu vực các phường trung tâm của Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết, Gia Nghĩa, tiếp từ 50 - 80 lượt người dân đến đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính.

Với sự tiếp đón, hỗ trợ, tư vấn tận tình, chu đáo của cán bộ, công chức và đoàn viên, thanh niên, việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Ông Đào Duy Hưng (82 tuổi) rất hài lòng khi đến giải quyết thủ tục về chế độ chính sách tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của Phường 2 Bảo Lộc

Ông Đào Duy Hưng (82 tuổi, ngụ tại Phường 2 Bảo Lộc), chia sẻ: “Đến làm hồ sơ về chế độ chính sách, tôi đã được các cán bộ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hỗ trợ rất nhiệt tình nên chỉ mất hơn 15 phút là thủ tục hoàn tất và tôi được nhận kết quả luôn. Tôi rất hài lòng khi đến làm thủ tục hành chính tại đây”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 2 Bảo Lộc vào ngày 11/7

Ông Nguyễn Văn Sen - Phó Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, cho biết: Tất cả các hồ sơ, thủ tục mà Trung tâm tiếp nhận theo thẩm quyền đều được giải quyết dứt điểm trong ngày, không để xảy ra tình trạng quá hạn theo quy định.

“ Để đảm bảo phục vụ Nhân dân tốt nhất, chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, công chức phải giữ thái độ hòa nhã, chuẩn mực khi tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ông Nguyễn Văn Sen - Phó Chủ tịch UBND Phường 2 Bảo Lộc

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý

Còn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý, không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần phục vụ cao đã tạo được sự tin tưởng, hài lòng từ người dân ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Dù mới thành lập, nhưng bộ máy hành chính Đặc khu đã vận hành một cách bài bản, chuyên nghiệp. Các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể được kiện toàn hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát huy hiệu quả trong điều hành, quản lý.

Đặc biệt, sự tiếp cận gần dân, phục vụ tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức đã ghi dấu ấn tích cực trong lòng người dân địa phương.

Người dân như ông Trần Huỳnh và bà Đặng Thị Nhàn (Đặc khu Phú Quý) đều ghi nhận sự chuyên nghiệp, nhanh gọn trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ việc làm giấy tờ cá nhân đến khai sinh cho trẻ nhỏ, tất cả đều được thực hiện trong thời gian ngắn, với thái độ tận tình và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nét cho quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiệu lực và hiệu quả ngay từ những bước đầu tiên của chính quyền Đặc khu Phú Quý.

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cát Tiên 3 luôn đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả được người dân tin tưởng, đánh giá cao

Còn tại xã Cát Tiên 3, xã vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công được địa phương đặc biệt quan tâm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức được quán triệt nâng cao.

Nhờ đó, tất cả các hồ sơ, thủ tục của người dân thuộc thẩm quyền phân cấp đều được giải quyết hoàn thành trong ngày, được người dân hài lòng và đánh giá cao.

Ông Trần Quang Trừng - Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, cho biết: Hiện tại, khi tiếp nhận các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, Trung tâm đều phải hướng dẫn người dân đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tại Đạ Tẻh để giải quyết. Đây là khó khăn lớn nhất đối với người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 3 được lắp đặt cả mạng viễn thông nội bộ và mạng wifi phục vụ người dân, nên cơ bản đường truyền thông suốt không bị gián đoạn

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cho biết: Hiện tại, Trung tâm Phục vụ hành chính công có không gian khá chật hẹp, gây khó khăn cho việc đầu tư mở rộng cũng như phục vụ tốt nhất cho người dân.

Cùng với đó, việc truy cập, xử lý hồ sơ đôi lúc còn chậm, khó truy cập do hệ thống mới vận hành quá tải. Đặc biệt, đa số người dân chưa quen với việc sử dụng tài khoản VNeID để nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc chưa có tài khoản thanh toán trực tuyến, nên mất nhiều thời gian để tư vấn, hướng dẫn”.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân phường Tiến Thành

NHIỀU HỒ SƠ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐÚNG VÀ TRƯỚC HẠN

Ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý cho biết: Trung tâm đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp làm thủ tục hành chính công, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên trực tiếp hỗ trợ tại bộ phận một cửa.

Tính đến ngày 10/7, Trung tâm đã tiếp nhận 69 hồ sơ (41 trực tiếp, 28 trực tuyến), đã giải quyết 62 hồ sơ với 100% đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hạn.

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiến Thành, bà Trần Thị Hoa (39 tuổi) khi đến làm hồ sơ hộ tịch đã được cán bộ Trung tâm hướng dẫn tận tình.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến phường mới để làm giấy tờ. Trước khi đi tôi có chút băn khoăn, nhưng khi đến đây thì tôi được hướng dẫn chu đáo và tận tình nên hồ sơ đã được được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng” - bà Hoa phấn khởi.

Ông Trần Hữu Minh Tùng - Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết, trong 10 ngày đầu, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 197 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận trực tiếp 112 hồ sơ, trực tuyến 85 hồ sơ.

Hiện đã giải quyết 169 hồ sơ, giải quyết đúng và sớm hẹn 168 hồ sơ, có 1 hồ sơ trễ hẹn 3 phút do phần mềm bị lỗi, tự động đăng xuất; 26 hồ sơ còn lại chưa đến hạn, cán bộ thụ lý đang tập trung giải quyết cho người dân.

Đóng dấu chứng thực là khâu cuối cùng trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được các Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc biệt quan tâm để kịp thời trả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp

Tương tự, tại phường Hàm Thắng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 150 hồ sơ; trong đó, có 21 hồ sơ gửi trực tiếp, 129 hồ sơ gửi trực tuyến. Đến nay, đã giải quyết 98 hồ sơ trước hẹn, có 4 hồ sơ giải quyết trễ hẹn thuộc lĩnh vực hộ tịch đăng ký khai sinh.

Ông Trần Ngọc Hiền - Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho biết, trong 2 ngày đầu, phần mềm hộ tịch chưa đồng bộ, dẫn đến việc cập nhật tiến độ hồ sơ bị trễ. Trên thực tế, các hồ sơ này đã được xử lý trong ngày kịp thời cho người dân nhưng phần mềm chưa cập nhật kịp thời.

“ Đến thời điểm này, tất cả các loại hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền đều được phường tiếp nhận, tập trung giải quyết với tinh thần phục vụ Nhân dân, không để bà con phải chờ đợi hay đi lại nhiều lần. Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng Trần Ngọc Hiền

Anh K’ Quỳnh, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 3 tận tình hỗ trợ người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính

Theo đánh giá của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, sau 11 ngày đi vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các Trung tâm Phục vụ hành chính công tại 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới về cơ bản đã hoạt động khá trơn tru, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn đạt gần 97%.

Đây là tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được đánh giá tốt, đảm bảo theo đúng tinh thần lãnh đạo Trung ương, Chính phủ chỉ đạo, đặc biệt trong bối cảnh trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều khó khăn, nảy sinh các vấn đề thực tế cần phải giải quyết.

Cán bộ Phòng PC06 tiếp nhận bàn giao con dấu cũ từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và con dấu trong sáng nay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

Về công bố, công khai thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh 22 quyết định công bố thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền.

Đến nay, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh là 1.842 thủ tục và cấp xã 403 thủ tục đều được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin: Tổng hợp từ ngày 1 tới 11/7, các Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp đã tiếp nhận mới 21.157 hồ sơ, đã giải quyết 14.715 hồ sơ; trong đó, trước hạn và đúng hạn 14.213 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,59% và quá hạn 502 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 3,41 %, đang giải quyết 14.660 hồ sơ.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức An

HỒ SƠ TRỄ HẸN CHỦ YẾU THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Xã Đức An được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Đức An và xã Nam Bình, xã Đắk N’Drung với diện tích tự nhiên gần 16.200 ha và dân số hơn 31.300 người.

Từ ngày vận hành chính thức, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức An đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn; trong đó, có quầy tiếp nhận và giải quyết bộ thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất; đăng ký đo đạc đất đai… Quầy này do cán bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Là xã trung tâm của huyện Đắk Song (cũ), Đức An là nơi có nhiều trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước; trong đó, có VPĐKĐĐ huyện cũ, trực thuộc VPĐKĐĐ tỉnh, một đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tương đối nhiều.

Những ngày gần đây, qua nắm bắt dư luận địa phương, xã Đức An ghi nhận ý kiến của người dân phản ánh 2 thủ tục hành chính về đất đai bị vướng mắc là chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất. Những ý kiến phản ánh không chỉ riêng người dân của xã Đức An mà còn ở một số xã lân cận, thuộc địa bàn huyện Đắk Song (cũ).

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức An để giải quyết thủ tục hành chính

Theo Chủ tịch UBND xã Đức An Võ Quốc Tuấn, sau khi nắm bắt thông tin, xã đã liên hệ lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ và được biết bộ máy VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng mới đang được kiện toàn sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng (cũ), Bình Thuận và Đắk Nông. Hiện nay, các Chi nhánh VPĐKĐĐ chưa có con dấu và chưa phân công lãnh đạo phụ trách để giải quyết hồ sơ thủ tục thuộc thẩm quyền.

“UBND xã đã đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích rõ cho người dân nhưng một số trường hợp vẫn bức xúc vì việc chậm trễ đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất sẽ ảnh hưởng đến việc đáo hạn vay vốn ngân hàng, có thể làm phát sinh thêm chi phí”, ông Tuấn cho hay.

Đây là thực trạng chung của nhiều xã trung tâm, nơi có đặt các Chi nhánh VPĐKĐĐ cấp huyện (cũ). Hiện nay, các hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng và đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất đều đang trong tình trạng chờ được giải quyết sau khi kiện toàn tổ chức, nhân sự.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Đức hướng dẫn người dân làm các thủ tục liên quan đến đất đai

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Đức, từ ngày 1 - 11/7, Trung tâm tiếp nhận 127 hồ sơ và đã giải quyết 70 hồ sơ. Riêng lĩnh vực đất đai, trung tâm tiếp nhận 45 hồ sơ; trong đó, đã trả trước hạn 11 hồ sơ và 34 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Đức cho hay: Tất cả hồ sơ đo đạc đều được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng. Riêng các hồ sơ chuyển nhượng và đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất, cán bộ trung tâm đều tiếp nhận, kiểm tra và giải thích cho người dân về lý do chậm giải quyết vì chưa có con dấu và người phụ trách Chi nhánh VPĐKĐĐ.

Sau khi người dân được giải thích kỹ thì đã hiểu và bày tỏ sự thông cảm với hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm. Xã chưa ghi nhận phản ánh của người dân về những phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý, cho biết: Những ngày gần đây, nhiều người dân cũng có thắc mắc về việc chậm trễ giải quyết hồ sơ thủ tục về đất đai. Sau khi được tư vấn và giải thích kịp thời, hợp tình hợp lý, người dân đều đồng thuận và sẵn sàng chờ đợi khi Chi nhánh VPĐKĐĐ được thành lập chính thức. Điều này cho thấy tinh thần đồng hành và sự chia sẻ giữa người dân và chính quyền trong thời kỳ chuyển tiếp.

“ Bộ máy mới sẽ sớm được hoàn thiện, người dân sẽ được phục vụ trọn vẹn hơn, góp phần tạo đà phát triển vững chắc cho Đặc khu Phú Quý, một đơn vị hành chính chiến lược cả về quốc phòng và phát triển kinh tế biển đảo của tỉnh và quốc gia Ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Đặc khu Phú Quý

Đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Đà Lạt nhận con dấu con mới từ Phòng PC06, Công an tỉnh Lâm Đồng sáng nay

THAY ĐỔI CON DẤU PHẢI TUÂN THỦ QUY TRÌNH BẮT BUỘC

Liên quan tới việc cấp con dấu mới để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn các xã, phường, đặc khu của tỉnh từ 1/7 tới nay, ông Cao Huỳnh Trang Bảo Toàn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đơn vị đã nỗ lực thực hiện việc thay đổi con dấu đúng quy định và nhanh chóng.

Ngay sau khi HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh vào ngày 3/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện các thủ tục cần thiết để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành theo thẩm quyền, Quyết định thành lập VPĐKĐĐ tỉnh và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh VPĐKĐĐ.

Ông Cao Huỳnh Trang Bảo Toàn cho hay: Khi có đầy đủ các quyết định của UBND tỉnh, Sở đã thực hiện ngay các thủ tục cuối cùng để tiến hành bàn giao con dấu cũ và đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng cấp con dấu mới.

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Phan Thiết được cấp sáng nay

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho biết: Một số thủ tục thực hiện cấp con dấu; trong đó, có lĩnh vực đất đai, có độ trễ nhất định vì đây là quy trình bắt buộc, đòi hỏi phải thành lập tổ chức bộ máy, nhân sự mới có thể tiến hành các bước đề nghị khắc con dấu mới.

Trước các vấn đề phát sinh từ thực tế, nắm bắt các nhu cầu cần giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của người dân tăng cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cho biết lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo cho lãnh đạo tất cả 124 xã, phường, đặc khu đặc biệt quan tâm, chú trọng giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

“Trong thời gian chờ con dấu mới, các xã, phường, đặc khu, Chi nhánh VPĐKĐĐ vẫn phải làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ của người dân và tổ chức. Nếu trả kết quả trễ hẹn, các đơn vị phải xin lỗi người dân và phải giải thích để người dân hiểu lý do và thông cảm vì hồ sơ bị trễ hẹn giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc thông tin.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Trường - Đà Lạt ngay ngày đầu vận hành 1/7

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chia sẻ: Trong quá trình tổ chức vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, dù đã nỗ lực thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, như vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã tại 2 phường và 4 xã để các đơn vị khác rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, do đây là mô hình mới, thời gian triển khai gấp rút trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” nên có lúc, có nơi vẫn còn những sai sót, hạn chế, gây phiền hà cho người dân. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân chia sẻ và luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương; đồng thời, cam kết sẽ khắc phục ngay những khó khăn để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

“Ngay khi được cấp con dấu mới, chính quyền cấp xã phải giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất ngay cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ngay trong ngày mai, Chủ nhật ngày 13/7, các địa phương có hồ sơ về lĩnh vực đất đai trễ hẹn, thì phải mời bà con đến để giải quyết nhanh chóng”, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu.

Người dân xã Tà Hine đi thực hiện thủ tục hành chính những ngày đầu chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động từ ngày 1/7 tới nay

NGÀY 13/7, BẮT ĐẦU GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong số 375 hồ sơ trễ hẹn (chiếm tỷ lệ 3,06%) và 4.440 hồ sơ đang giải quyết trên địa bàn tỉnh chủ yếu rơi vào lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký đất đai do chưa có con dấu.

Theo quyết định thành lập VPĐKĐĐ tỉnh, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện xây dựng Phương án xác định chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự, tổ chức chuyển giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, tài liệu, hồ sơ đảm bảo phục vụ hoạt động VPĐKĐĐ tỉnh Lâm Đồng tiếp nối liên tục, thông suốt, không để gián đoạn công việc và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục thu hồi con dấu của các đơn vị theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2025.

Từ thứ Hai đầu tuần tới (ngày 14/7), người dân thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai sẽ được giải quyết thông suốt

Sáng thứ Bảy ngày 12/7, có mặt tại khu vực giải quyết thủ tục đăng ký quản lý con dấu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, mặc dù là ngày nghỉ không thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính nhưng cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn bố trí cán bộ khẩn trương tiếp nhận các hồ sơ liên quan để cấp con dấu cho 28 Chi nhánh VPĐKĐĐ trên địa bàn toàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng Phòng PC06, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trước khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành từ ngày 1/7, Công an Lâm Đồng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, hỗ trợ 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn cấp dấu đỏ cho các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Công an xã, phường, đặc khu để bước đầu đi vào hoạt động, phục vụ Nhân dân được đảm bảo.

Riêng đối mẫu đăng ký con dấu cấp cho 28 Chi nhánh VPĐKĐĐ trên địa bàn, trong sáng nay, các thủ tục liên quan đã hoàn tất. Phòng PC06 cho biết đã bàn giao đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và con dấu cho đại diện các Chi nhánh VPĐKĐĐ đúng quy định, thẩm quyền.

Ngay khi có con dấu, trong hôm nay và ngày mai, các Chi nhánh VPĐKĐĐ sẽ rà soát, xử lý các hồ sơ đã tiếp nhận của cá nhân, tổ chức trước đây để chậm nhất là ngày 14/7 (thứ Hai tuần sau) có thể xử lý các hồ sơ đã đăng ký và tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục mới. Đồng thời, tiếp tục cấp phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, phường và đặc khu.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ liên quan tới lĩnh vực đất đai từ người dân

Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ các cơ quan chức năng, người dân chỉ thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính khi thực sự cần thiết. Không vì tâm lý lo sợ hoặc theo tâm lý đám đông mà thực hiện các thủ tục hành chính khi chưa thực sự cần thiết để tránh gây áp lực quá tải cho bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian đầu đi vào hoạt động.

Với tất cả những gì đang diễn ra trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp và với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến xã trong thời gian qua là cam kết mạnh mẽ của tỉnh Lâm Đồng trong việc đảm bảo giải quyết TTHC và các thủ tục khác cho người dân.

Sẽ tiếp tục cấp khoảng 5.500 con dấu mới theo quy định Theo Phòng PC06, tính đến ngày 12/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cấp 1.244 con dấu cho các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; thực hiện lưu chiểu 1.752 con dấu, đã thu hồi 9.367 con dấu. Hiện nay, PC06 đang thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu dấu cho các ban chuyên môn trực thuộc Đảng bộ cấp xã, dấu đăng ký xe cho Công an xã, dấu của các trường học và các cơ quan, tổ chức khác có yêu cầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khoảng 2.000 con dấu). Thời gian tới, dự kiến tiếp tục cấp khoảng 3.500 con dấu cho các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đảng cơ sở, tổ chức sự nghiệp...

1.237 thanh niên tình nguyện hỗ trợ tiếp nhận 4.740 hồ sơ Từ ngày 1 - 11/7, 126 đội hình thanh niên tình nguyện do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng thành lập đã phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ hành chính cơ bản, phù hợp với năng lực của thanh niên tình nguyện, như: chỉnh lý, số hóa dữ liệu dân cư; Nhập liệu, sắp xếp, quản lý hồ sơ hành chính; Rà soát danh mục dữ liệu phục vụ chính quyền số... Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên cũng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng thiết bị công cộng, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp thao tác khai báo, nộp báo cáo định kỳ trên các nền tảng số chuyên ngành (thuế, giáo dục, bảo hiểm, y tế...). Đồng thời, phối hợp tuyên truyền chính sách số hóa hành chính công tại cơ sở. Kết quả, trong 10 ngày qua, các đội hình đã hỗ trợ tiếp nhận 4.740 hồ sơ tại các trung tâm dịch vụ công cấp xã. Theo anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng: “Việc tham gia hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025. Việc tổ chức lại bộ máy sẽ tạo ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi sự vào cuộc kịp thời của lực lượng thanh niên. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới việc hỗ trợ đối tượng người cao tuổi, người đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, biên giới, hải đảo, nơi mà một hành động hỗ trợ nhỏ có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức và tiếp cận dịch vụ công của người dân”.