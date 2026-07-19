Đời sống Lâm Đồng nỗ lực xây dựng nông thôn mới Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng đang tiếp tục nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) hiện đại, mang đậm bản sắc và phát triển bền vững.

Từ nền tảng đã đạt được trong giai đoạn trước, địa phương đang từng bước hoàn thiện cơ chế, huy động nguồn lực hướng đến phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Diện mạo nông thôn Lâm Đồng ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Trong ảnh, bộ mặt NTM trên địa bàn xã Cát Tiên

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030 sau khi hợp nhất, khối lượng công việc trong triển khai xây dựng NTM của Lâm Đồng tăng lên đáng kể. Thay vì chờ đợi hướng dẫn về cơ chế, tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chương trình không bị gián đoạn.

Diện mạo nông thôn tỉnh Lâm Đồng ngày một phát triển

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 103 xã. Theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, hiện có 80 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 77,7%; 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Khi áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 với nhiều tiêu chí mới về hạ tầng số, môi trường, kinh tế xanh và chất lượng sống, chưa có xã nào đạt chuẩn. Qua rà soát sơ bộ, 28 xã đạt 4/10 tiêu chí, 29 xã đạt 3/10 tiêu chí, còn lại mới đạt từ 2 tiêu chí.

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Để tạo "hành lang" pháp lý cho giai đoạn mới, UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt kế hoạch, quyết định quan trọng như: phân loại 103 xã xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030; thành lập Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai chương trình OCOP và hoàn thiện cơ chế phân bổ vốn.

Đến nay, Lâm Đồng cơ bản hoàn thiện hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương để sẵn sàng triển khai chương trình ngay sau khi Trung ương giao vốn. Đồng thời, được đánh giá là một trong những tỉnh chủ động triển khai sớm chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn mới.

Thu nhập của người dân vùng nông thôn ở Lâm Đồng đang ngày càng tăng và ổn định

Ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ban hành các văn bản chỉ đạo, tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị nguồn lực, bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra thông suốt.

NTM khu vực xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến huy động khoảng 6.846 tỷ đồng để triển khai chương trình NTM trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ngân sách Trung ương gần 2.889 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 3.958 tỷ đồng.

Nguồn lực này sẽ ưu tiên cho hạ tầng nông thôn, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hướng đến nông thôn hiện đại, người dân là trung tâm

Điểm mới của chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030, ngoài tập trung hoàn thiện hạ tầng, việc hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế nông thôn hiện đại và bền vững được chú trọng.

Nông sản Lâm Đồng phát triển ngày một bền vững, tăng thêm thu nhập cho người nông dân

Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định xây dựng NTM phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Đây cũng là hướng đi đã được nhiều địa phương trong cả nước triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân.

Những năm qua, địa phương luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư xây mới, nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn



Trong 6 tháng cuối năm 2026, Lâm Đồng sẽ tập trung ban hành Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý chương trình; đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng các sản phẩm OCOP, sinh kế bền vững gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu. Song song với đó là việc đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã - lực lượng trực tiếp triển khai chương trình tại cơ sở.

Bộ mặt nông thôn mới tại Lâm Đồng đã và đang thay đổi từng ngày

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng chỉ có khoảng 10% số xã còn bố trí cán bộ từng trực tiếp theo dõi chương trình NTM trước đây. Việc thiếu kinh nghiệm trong khi phải tiếp cận nhiều quy định mới về đầu tư công, ngân sách, đấu thầu và quản lý dự án đang là một trong những khó khăn lớn cần sớm khắc phục để tiếp tục triển khai các nội dung trong xây dựng NTM.

Theo mục tiêu tỉnh đề ra, đến năm 2030, Lâm Đồng sẽ có ít nhất 42 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM hiện đại; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân 1 - 1,5% trong năm 2026 và tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo; đồng thời, phấn đấu có 50% số xã và 50% số thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

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Bên cạnh những kết quả bước đầu, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn còn chậm, việc kiện toàn tổ chức sau sáp nhập chưa hoàn tất, năng lực triển khai tại một số địa phương chưa đồng đều và công tác phối hợp giữa các đơn vị có thời điểm còn thiếu nhịp nhàng.

Nhiều địa phương có những cách làm hay trong xây dựng NTM với trọng tâm phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Tại cuộc họp gần đây, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát từng dự án, từng nguồn vốn. Đặc biệt là công tác tăng cường kiểm tra tiến độ giải ngân các chương trình, đồng thời đẩy mạnh phân cấp các dự án cho cấp xã và gắn kết quả thực hiện chương trình với trách nhiệm của người đứng đầu.

“ Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, cần được triển khai theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển. Các địa phương không chạy theo thành tích mà phải tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Về nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát huy lợi thế từng vùng để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo nền tảng cho phát triển nông thôn bền vững trong giai đoạn tiếp theo.