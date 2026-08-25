Đời sống Lâm Đồng phấn đấu 80% người dân được hưởng thụ, tham gia hoạt động văn hóa UBND tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” giai đoạn 2026 - 2030.

Đề án góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Đề án yêu cầu triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh chồng chéo; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quản lý, khai thác và vận hành các thiết chế văn hóa cơ sở; xác định rõ người dân là chủ thể của các hoạt động văn hóa, vừa là người sáng tạo, tổ chức, vừa là đối tượng thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đề án gắn với thực hành các chuẩn mực văn hóa sống xanh, lối sống xanh

Thông qua việc nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại cơ sở, đề án góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời gắn với thực hành các chuẩn mực văn hóa sống xanh, lối sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho Nhân dân có cơ hội được tiếp cận, tham gia, sáng tạo và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần.

Phấn đấu đến năm 2030, số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên theo tiêu chí quy định đạt trên 40% dân số

Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, 95% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 98% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 70% khu dân cư xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”. Phấn đấu số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên theo tiêu chí quy định đạt trên 40% dân số; hầu hết đơn vị hành chính cấp xã; thúc đẩy các hoạt động văn hóa theo hướng thiết thực, linh hoạt, lấy địa bàn cơ sở, người dân làm trung tâm. Phấn đấu 80% người dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương; 30% người dân có thói quen đọc sách, có kỹ năng tiếp nhận, sử dụng thông tin, tri thức; 15% người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ thư viện số…

Đề án nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành và Nhân dân về vai trò của văn hóa cơ sở; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, tổ chức và thụ hưởng các hoạt động văn hóa; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bền vững.