Kinh tế Lâm Đồng phấn đấu tăng trưởng trên 12% trong 6 tháng cuối năm Kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng 7,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả năm, tỉnh đặt mục tiêu đạt mức tăng hơn 12% trong 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh cuộc họp đánh giá kết quả tăng trưởng "2 con số" 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối năm 2026

Thông tin trên được Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp đánh giá kết quả tăng trưởng "2 con số" 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chiều 7/7.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự cuộc họp

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, GRDP quý II/2026 của Lâm Đồng đạt mức tăng 9,22%, cao hơn đáng kể so với quý I, cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế ngày càng rõ nét.

Trong 3 khu vực kinh tế, dịch vụ tiếp tục là động lực chính với mức tăng 9,17%, đóng góp 4 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; công nghiệp - xây dựng tăng 8,43%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,05%, vượt kịch bản đề ra.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả tăng trưởng "2 con số" 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của các sở, ngành, địa phương

Du lịch tiếp tục khởi sắc khi toàn tỉnh đón gần 12 triệu lượt khách trong nửa đầu năm, tăng 18,1% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 33.310 tỷ đồng, tăng hơn 22%. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.270 cơ sở lưu trú với gần 67.700 phòng và 99 khu, điểm du lịch, điểm tham quan.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất một số giải pháp để đạt tốc độ tăng trưởng ngành trong các tháng còn lại của năm 2026

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,6%; 17/18 sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng trưởng. Toàn tỉnh cũng thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu

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Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với hơn 109.500 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trong đó khoảng 1.400 ha ứng dụng nông nghiệp thông minh. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 18.868 tỷ đồng, cơ bản bảo đảm tiến độ dự toán.

Lãnh đạo Sở Công thương dự báo tốc độ tăng trưởng của ngành trong 2 quý cuối năm

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng chỉ ra nhiều tồn tại ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 24% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu giảm 0,9% do tác động của chính sách thuế quan và biến động chuỗi cung ứng toàn cầu; một số ngành công nghiệp, dịch vụ chưa đạt kịch bản đề ra.

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Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng trong quý II đã có nhiều khởi sắc và kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được duy trì trong quý III. Các đơn vị cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng được UBND tỉnh giao.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên đánh giá, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh, chặng đường phía trước còn nhiều áp lực khi tỉnh phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 12% trong 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý, từng lĩnh vực và từng dự án trọng điểm; lượng hóa rõ chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, tránh xây dựng kế hoạch mang tính hình thức.