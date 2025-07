Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng: Phanh phui thủ đoạn lừa đảo quốc tế Vụ lừa đảo tại Công ty TNHH Nam Ban Silk (xã Lâm Hà, Lâm Đồng) đã phơi bày hành vi lợi dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản của đối tác nước ngoài. Chính quyền và cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, đồng thời bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp kinh doanh trung thực, góp phần xây dựng môi trường thương mại an toàn, minh bạch.

Công an Lâm Đồng đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khắc H., Giám đốc Nam Ban Silk, tại nơi ở vì hành vi lừa đảo đối tác nước ngoài, vào ngày 14/7.

Khi niềm tin trở thành công cụ phạm tội

Công ty TNHH Nam Ban Silk - từng được xem là một trong những đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu tơ tằm tại tỉnh Lâm Đồng đã lợi dụng uy tín và vị thế của mình để ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại với nhiều doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu từ Ấn Độ và Hồng Kông.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, ban lãnh đạo công ty, đứng đầu là Giám đốc Nguyễn Khắc H. đã chỉ đạo thực hiện các hành vi gian dối có hệ thống. Cụ thể, doanh nghiệp này yêu cầu các đối tác quốc tế thanh toán trước một phần giá trị hợp đồng (thường từ 20% đến 30%) - một thông lệ phổ biến trong hoạt động thương mại quốc tế. Sau khi nhận tiền ứng trước, phía công ty không thực hiện giao hàng như đã thỏa thuận.

Từ cuối năm 2023, do gặp khó khăn tài chính và không còn khả năng sản xuất, cả 2 nhà máy của Công ty Nam Ban Silk đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, thay vì thông báo minh bạch với đối tác, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo cấp dưới làm giả các chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, nhằm tạo niềm tin rằng hàng đã được xuất kho và đang trên đường giao đến. Dựa vào những tài liệu giả mạo này, nhiều đối tác nước ngoài đã tiếp tục chuyển nốt số tiền còn lại trong hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn giao hàng, họ hoàn toàn không nhận được bất kỳ lô hàng nào.

Số tiền thu được từ các hợp đồng không được sử dụng cho sản xuất, mà bị chiếm đoạt để phục vụ cho các mục đích cá nhân hoặc thanh toán nợ nần. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt ban đầu lên tới khoảng 3,2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Khắc H. thừa nhận hành vi gian dối bắt nguồn từ việc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, nợ nần chồng chất. Việc sử dụng thủ đoạn lừa đảo không chỉ để đối phó tạm thời mà còn nhằm trục lợi cá nhân trong bối cảnh khủng hoảng tài chính.

Kết quả khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan, góp phần củng cố căn cứ xác định hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khắc H. và ông Nguyễn Phi C (cấp phó) đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, đảm bảo quá trình tố tụng diễn ra đúng quy định, nghiêm minh và khách quan.

Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác từ bảy (07) doanh nghiệp nước ngoài, gồm sáu (06) công ty Ấn Độ và một công ty Hồng Kông, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra. Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và làm việc với các bên liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Qua đó, cơ quan điều tra xác định được hành vi lừa đảo của giám đốc ông Nguyễn Khắc H. và phó giám đốc ông Nguyễn Phi C, với bằng chứng rõ ràng về việc làm giả chứng từ và chiếm đoạt tiền của đối tác.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh 11 hợp đồng liên quan đến 6 công ty Ấn Độ và 12 hợp đồng với năm doanh nghiệp nước ngoài khác, với tổng giá trị ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện tại, 2 nhà máy của Công ty TNHH Nam Ban Silk tại xã Nam Ban, huyện Lâm Hà, đã ngừng hoạt động từ tháng 11/2023, xác nhận tình trạng mất khả năng sản xuất, làm rõ hơn ý định lừa đảo của các bị can.

Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt tạm giam các bị can tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, đảm bảo quy trình tố tụng minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các biện pháp tố tụng cần thiết, bao gồm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt tạm giam đối với hai lãnh đạo công ty về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, đảm bảo tính minh bạch và đúng quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, làm cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra các hợp đồng khác có dấu hiệu vi phạm.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ án, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.