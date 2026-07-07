Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng phát động 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số” Với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, Lâm Đồng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số””.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì lễ phát động

Sáng 7/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026”.

Chủ trì lễ phát động có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp tham dự. Lễ phát động được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự lễ phát động

Phát động phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát động phong trào thi đua “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026”

Với tinh thần này, trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,9%, tăng 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, chỉ tính riêng quý II/2026, địa phương đạt 9,22%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết tâm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua



So với kịch bản đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh chưa đạt kỳ vọng (kế hoạch 9,32%). Tuy nhiên, với sự đóng góp đầy chuyển biến của các ngành, lĩnh vực cho thấy đà phục hồi và phát triển theo chiều hướng tốt của nền kinh tế địa phương.

Lĩnh vực thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, với tổng thu hơn 18.600 tỷ đồng, đạt hơn 58% dự toán Trung ương và 55% kế hoạch địa phương.

Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, khi toàn tỉnh đón 12 triệu lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng 22,15% so với năm 2025.

Đối với công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đến nay, Lâm Đồng đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho gần 100/365 dự án. Các dự án còn lại đã có phương án tháo gỡ cụ thể, địa phương đang tiếp tục tập trung thực hiện. Về công tác sắp xếp tài sản công, tài sản dôi dư sau hợp nhất, Lâm Đồng đã xác định phương án xử lý cho 505 cơ sở (đạt 100%).

Các đồng chí: Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ phát động

Cùng với kết quả đạt được, Lâm Đồng nhìn nhận vẫn còn gặp không ít những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. Quan trọng nhất đó là tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quỹ thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn 180 ngày, trong khi khối lượng công việc phía trước còn rất lớn. Đây chính là giai đoạn có ý nghĩa quyết định để tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm.

“ Lễ phát động hôm nay không chỉ cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh. Tất cả cùng quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với quyết tâm cao nhất.

Trước hết, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thi đua đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng được giao.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ phát động

Mỗi đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, trên cơ sở bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Toàn tỉnh thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tất cả thi đua tăng thu ngân sách nhà nước, mở rộng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư ngoài ngân sách, các ngành, địa phương thi đua phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Toàn tỉnh quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tài sản công, tài sản dôi dư theo hướng phát huy hiệu quả nguồn lực.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến hưởng ứng phong trào thi đua tại lễ phát động

“ Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tất cả lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả tăng trưởng kinh tế, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá kết quả thi đua. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Người đứng đầu UBND tỉnh tin tưởng, với quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, từ đó, tạo nền tảng vững chắc để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Tại lễ phát động, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã hưởng ứng phong trào thi đua mà tỉnh phát động. Các đơn vị khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và cam kết hành động, triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua trong 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lễ phát động không chỉ hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, mà còn là lời hiệu triệu hành động, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà trong việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua

Theo Bí thư Tỉnh ủy, mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số” là mục tiêu rất thách thức, nhưng là yêu cầu tất yếu để Lâm Đồng bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Để phong trào thi đua đạt kết quả thực chất, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, xác định các giải pháp cụ thể để tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2026.

“ Tất cả phải xác định rõ ngành, lĩnh vực nào có thể tăng thêm, dự án nào có thể đóng góp ngay, nguồn lực nào có thể huy động, thủ tục nào phải tháo gỡ, thời điểm nào tạo ra kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để xây dựng kịch bản, triển khai kế hoạch quyết liệt, thực chất. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Lâm Đồng tham dự lễ phát động phong trào thi đua

Người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm. Tất cả xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của phong trào thi đua.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn với tinh thần “vướng ở đâu, phải tháo gỡ ngay ở đó”, thuộc thẩm quyền cấp nào, cấp đó phải chủ động giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đối với quá trình tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Tất cả được thực hiện với tinh thần không hợp thức hóa sai phạm, nhưng cũng không để nguồn lực rất lớn của xã hội bị “đóng băng” kéo dài.

Đại diện Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV hưởng ứng phong trào thi đua tăng trưởng "2 con số" tại lễ phát động

Về lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các đơn vị, địa phương phải xác định đây là động lực hỗ trợ trực tiếp của tăng trưởng.

“ Phải xem sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền. Tất cả thực hiện nghiêm tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quá trình thực hiện phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để tình trạng sợ sai, né tránh, đùn đẩy làm mất cơ hội phát triển của tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Lâm Đồng phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh. Địa phương phấn đấu tăng trưởng cao, nhưng không chạy theo tăng trưởng đơn thuần, mà phải hướng tới phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và ổn định chính trị để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động. Mỗi đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm, đồng thời, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Đại diện UBND xã Đức Trọng (Lâm Đồng) hưởng ứng phong trào thi đua tại lễ phát động