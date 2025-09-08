Pháp luật Lâm Đồng phát hiện xe tải chở lợn nghi nhiễm dịch tả Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 1 xe tải chở nhiều con lợn có dấu hiệu của bệnh dịch tả châu Phi.

Ngày 9/8, Đội CSGT Đường bộ số 6 cho biết đã có báo cáo gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng về việc phát hiện một xe tải chở lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng phát hiện một xe tải chở lợn trên Tỉnh lộ 2 chiều tối 8/8

Trước đó, vào chiều tối 8/8, tổ công tác của Đội CSGT Đường bộ số 6 tuần tra, kiểm soát trên tuyến Tỉnh lộ 2, thuộc địa bàn xã Đắk Song.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tài xế Nguyễn Văn Tứ (64 tuổi,ở xã nam Dong, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải mang BKS 72N-8096 có chở 4 con lợn (khoảng 86kg/con) trên xe.

Tài xế Nguyễn Văn Tứ khai nhận mua 4 con lợn trên của chị T.T.N (ở xã Nam Dong) với tổng số tiền 21 triệu đồng. Thời điểm mua, số lợn trên đều khoẻ mạnh. Sau khi mua, ông Tứ vận chuyển số lợn trên đến bán cho một người dân ở xã Đắk Song để giết mổ.

Số lợn được phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi nhiễm bệnh dịch tả châu Phi

Nhưng qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tất cả số lợn trên có dấu hiệu nổi nhiều mẫn đỏ trên da. Số heo này nằm xuống sàn xe tải, miệng chảy nhiều nước miếng, nước dãi và có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến dịch tả châu Phi.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận về việc số lợn trên không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Công an xã Đắk Song hiện đã tạm giữ số lợn nói trên và Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Đắk Song - Đắk Mil đã lấy mẫu số lợn đi xét nghiệm.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng phát hiện 4 con lợn trên xe tải lưu thông trên Tỉnh lộ 2 có nhiều biểu hiện nghi nhiễm dịch tả châu Phi