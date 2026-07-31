Kinh tế Lâm Đồng quyết liệt các giải pháp tăng tốc thu ngân sách từ đất đai Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, nhiệm vụ thu ngân sách từ đất đai trong những tháng cuối năm là hết sức quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các sở, ngành và địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 31/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì buổi làm việc về tình hình thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, tỉnh Lâm Đồng được giao dự toán thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất là 7.300 tỷ đồng; trong đó, thu tiền thuê đất 800 tỷ đồng và thu tiền sử dụng đất 6.500 tỷ đồng.

Đây là nguồn thu quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với cân đối ngân sách địa phương và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Tính đến ngày 28/7/2026, tổng số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất toàn tỉnh đạt 2.664,02 tỷ đồng, tương đương khoảng 36,5% dự toán năm. Trong đó, thu tiền thuê đất đạt 444,5 tỷ đồng, bằng 55,56% kế hoạch; thu tiền sử dụng đất đạt 2.219,52 tỷ đồng, bằng 34,15% kế hoạch. Đáng chú ý, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chưa phát sinh, trong khi cấp xã đã đạt hơn 96,5% kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự buổi làm việc

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời gian tới được kỳ vọng từ 10 khu đất, dự án thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.

Trong đó, có các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án đang thực hiện xác định giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Đối với cấp xã, nguồn thu chủ yếu đến từ đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thu ngân sách từ đất đai và triển khai thực hiện khá hiệu quả.

Ông Vũ Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Qua rà soát tiến độ thực hiện các dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng lộ trình thu ngân sách từ đất đai cho những tháng cuối năm 2026.

“ Theo dự kiến, tháng 8 thu khoảng 500 tỷ đồng từ một số dự án khu dân cư tại xã Trà Tân và xã Di Linh; tháng 9 thu khoảng 1.500 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né; tháng 10 thu khoảng 60 tỷ đồng và tháng 12 thu khoảng 787 tỷ đồng từ các dự án khu dân cư tại Bảo Lộc và Gia Hiệp.

Ông Trương Trung Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài các dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến thu khoảng 1.570 tỷ đồng trong quý IV/2026 từ đấu giá các khu đất và dự án đô thị lớn tại Bắc Gia Nghĩa và khu vực Hàm Tiến - Mũi Né.

Về thu tiền thuê đất, dự kiến các tháng còn lại của năm 2026 có thể đạt khoảng 8.930 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án thực hiện xác định giá đất theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định mới. Nguồn thu này tập trung ở các dự án du lịch, bất động sản và nông nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các sở, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách từ đất đai. Nổi bật là việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất còn kéo dài; một số dự án phát sinh vướng mắc về quy hoạch chi tiết nên chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số khu vực trọng điểm vẫn chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, quá trình xác định giá đất còn gặp nhiều trở ngại do thiếu đơn vị tư vấn đủ năng lực, chi phí tư vấn thấp, hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần và phụ thuộc vào thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh. Đây được xem là nút thắt lớn làm chậm việc phê duyệt giá đất cụ thể và kéo theo chậm thu ngân sách.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, nhiệm vụ thu ngân sách từ đất đai trong những tháng cuối năm là hết sức quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, tập trung hoàn thành công tác xác định giá đất theo lộ trình đã đề ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong việc hoàn thiện thủ tục đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đúng quy định.

Sở cũng được giao chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương chuyển thông tin địa chính ngay sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để cơ quan thuế kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính, tránh thất thu ngân sách...