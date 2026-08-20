Thời sự Lâm Đồng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất Kết quả thu tiền sử dụng đất mới chỉ đạt 38% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các đơn vị về tiến độ sử dụng đất

Chiều 20/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghe báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách từ đất cho các tháng cuối năm 2026.

Các đồng chí: Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng UBND tỉnh tham dự cuộc họp

Tính đến 17/8/2026, tổng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn Lâm Đồng đạt gần 2.970 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất hơn 2.500 tỷ đồng, đạt hơn 38%; thu tiền thuê đất thực hiện hơn 455 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết, công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cấp tỉnh năm 2026 cơ bản bám sát theo kế hoạch, lộ trình đã xây dựng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo kết quả thu sử dụng đất tại Lâm Đồng

"Sở đã chủ động rà soát, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng kế hoạch, dự kiến lộ trình thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cấp tỉnh theo mốc thời gian cụ thể", ông Tân cho biết.

Năm 2026, số thu tiền sử dụng đất, thuê đất tại Lâm Đồng là 7.300 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền thuê đất 800 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 6.500 tỷ đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh tiến độ thu tiền sử dụng đất hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra

Liên quan đến tiến độ thu tiền sử dụng đất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh danh mục các dự án.

"Vừa qua, tỉnh đã xác định được một số dự án để tập trung triển khai trước. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho biết.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để các khâu chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh

Liên quan đến số thu sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, đây là cơ sở rất quan trọng để thực hiện tái đầu tư các dự án.

"Các sở, ngành liên quan phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để các khâu chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của tỉnh", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị các sở, ngành, đơn vị tính toán để xây dựng kịch bản thu theo mốc thời gian cụ thể

Tại cuộc họp, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong quá trình triển khai, sở chuyên ngành cần có tính toán cụ thể cho những dự án khó khăn. Trên cơ sở này, các đơn vị nghiên cứu kịch bản, kế hoạch tăng thu. Công tác rà soát tổng thể các dự án, bổ sung vào danh mục các dự án khả thi cao để khai thác nguồn thu cần được lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đề nghị các đơn vị rà soát từng dự án cụ thể để khai thác nguồn thu hiệu quả

Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thu tiền sử dụng đất tăng cao sẽ đóng góp vào thu ngân sách hiệu quả. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nên tất cả phải nỗ lực, vào cuộc quyết tâm, quyết liệt trên tinh thần "dễ làm trước, khó làm sau".

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành nỗ lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thu

“ Sở chuyên ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau, khó ở đâu, tháo gỡ ngay tại đó, tránh tình trạng tồn đọng kéo dài. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc trực tiếp tiến độ thu sử dụng đất, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, cùng với đẩy mạnh tăng thu, các đơn vị liên quan khẩn trương chuyển thông tin địa chính ngay sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất để cơ quan thuế kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính, tránh thất thu ngân sách nhà nước.