Chính trị Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên trong quý III năm 2026 Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung cao độ cho công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên; xây dựng lộ trình cụ thể để phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2026 ngay trong quý III, không để dồn nhiệm vụ vào những tháng cuối năm.

Nhiều học sinh tiêu biểu đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Trường THPT Hàm Thuận Nam, xã Hàm Thuận Nam (Ảnh minh hoạ)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa đề nghị ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thực hiện giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa đồng đều. Một số cấp ủy chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tạo nguồn còn thiếu chủ động; việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu.

Theo số liệu cập nhật, toàn tỉnh hiện có 128.142 đảng viên, được giao chỉ tiêu kết nạp 3.850 đảng viên trong năm 2026. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.422 đảng viên, đạt 62,91% kế hoạch. Nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao. Tiêu biểu như Đảng bộ xã Vĩnh Hảo đạt 135,71% chỉ tiêu; Đảng bộ xã Bảo Lâm 5 đạt 108,33%; Đảng bộ xã Sông Lũy đạt 107,14%. Các Đảng bộ xã Sơn Điền, Tuy Phong, Đông Giang, La Dạ và Quảng Phú đều đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Một số đơn vị khác cũng đạt kết quả tích cực như Đảng bộ xã Đức Linh, Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ phường Phú Thủy.

Trong khi đó, vẫn còn một số địa phương có tiến độ thấp, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chú ý, Đảng bộ phường Bình Thuận mới đạt 15,79% chỉ tiêu; Đảng bộ phường Đông Gia Nghĩa đạt 18,42%; các Đảng bộ xã Hàm Liêm, Tà Đùng, Tuy Đức, Đắk Wil, Cư Jút và phường Xuân Hương - Đà Lạt... đều có tiến độ thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu những đảng ủy trực thuộc có tỷ lệ phát triển đảng viên thấp khẩn trương rà soát, đánh giá nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, không để ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên được giao ngay trong quý III năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao, xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thành cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các cấp ủy cần tập trung tạo nguồn, chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; khai thác hiệu quả nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn còn ít đảng viên.

Việc hoàn thiện hồ sơ, xem xét kết nạp phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển đảng viên được giao ngay trong quý III năm 2026, không để dồn nhiệm vụ vào những tháng cuối năm.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong quý III và cả năm 2026; đồng thời là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng Đảng.