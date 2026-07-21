Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng rà soát công tác chuẩn bị lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa Ngày 21/7, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, lễ khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một công trình trọng điểm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi công cộng phục vụ Nhân dân khu vực phía Tây tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên kiểm tra các hạng mục chuẩn bị cho lễ khánh thành

Để bảo đảm buổi lễ diễn ra thành công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sân khấu, các hạng mục phục vụ sự kiện; xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết, bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn; rà soát kỹ các phương án hậu cần, đón tiếp đại biểu, phân luồng và điều tiết giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên kiểm tra kịch bản chương trình lễ khánh thành

Đồng chí Lê Trọng Yên cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức tổng duyệt chương trình kỹ lưỡng. Sở Công thương hoàn thiện các gian hàng để doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ.

Công ty Điện lực Lâm Đồng bảo đảm cung cấp điện ổn định. UBND các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, hướng dẫn phương tiện và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ buổi lễ khánh thành diễn ra thành công tốt đẹp.