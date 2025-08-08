Đời sống Lâm Đồng sẽ đầu tư nâng cấp tuyến đường "đau khổ" Tuyến đường từ ngã 3 cầu Nà Cam đi hồ Sông Móng qua địa bàn 2 xã Hàm Thạnh và Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, đời sống của người dân nơi đây...

Tuyến đường từ ngã 3 cầu Nà Cam đi hồ Sông Móng qua địa bàn 2 xã Hàm Thạnh và Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, đời sống của người dân nơi đây...

Mặt đường hiện đã xuống cấp trầm trọng

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc đường vào hồ Sông Móng xuống cấp từ nhiều năm qua, nhưng chưa được nâng cấp, sửa chữa, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế của người dân địa phương, chúng tôi đã đến nơi để tìm hiểu thực tế.

Mặt đường sụt lún, xuất hiện chi chít “ổ voi”, “ổ gà”

Có mặt ở vị trí mà người dân phản ánh, phóng viên ghi nhận đây là con đường cấp phối sỏi đỏ, hiện đã xuống cấp trầm trọng, mặt đường sụt lún, xuất hiện chi chít “ổ voi”, “ổ gà”.

Một số đoạn sình, lầy chiếm hết bề mặt đường

Tuyến đường này dài khoảng 10km, nhưng có hàng chục đoạn đang đọng nước, mặt đường trơn trượt. Có đoạn nước đọng lẫn sình lầy chiếm hết bề ngang mặt đường khiến việc đi lại của các loại phương tiện, nhất là xe máy gặp nhiều khó khăn. Không ít người chạy xe máy luôn trong tư thế vừa chèo, vừa chống, rất vất vả vì có thể té ngã xuống vũng sình bất cứ lúc nào.

Người dân gặp khó khi di chuyển qua những đoạn sình lầy

Ông Bùi Hữu Phước lo lắng khi tuyến đường ngày càng xuống cấp “ Một ngày có 2 xe máy té ngã rồi, những ngày trước thì té liên tục. Không riêng xe máy hay xe đạp, ô tô cũng bị lật. Cách đây mấy ngày, xe tải chở thanh long tuyến đường này ra hướng trung tâm xã cũng bị lật nghiêng, lần khác có chiếc ô tô bán tải mất lái do đường trơn. Vì đường xấu, người dân địa phương lưu thông vừa khó khăn, vừa nguy hiểm. Ông Bùi Hữu Phước, ngụ thôn Phú Lộc, xã Hàm Kiệm

Một số ô tô, xe tải bị mất lái, lật khi lưu thông trên đường trơn trợt

Người dân gặp khó khi di chuyển qua những đoạn sình lầy “ Đường này xuống cấp đã nhiều năm nay, mùa nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống là sình lầy, bà con rất khổ sở! Còn khoảng 1 tháng nữa là bước vào năm học mới, không biết con em của hàng trăm hộ dân dọc 2 bên đường sẽ đi lại ra sao khi con đường ngày càng xuống cấp. Anh Trần Thế Vinh, người dân địa phương

Gặp khó khăn khi di chuyển qua những đoạn "ổ voi" và sình lầy

Một số đoạn được đổ thêm đá để lấp "ổ voi", song cũng không thật sự đảm bảo an toàn

Anh Phạm Xuân Minh - người dân địa phương mong Nhà nước sớm đầu tư, nâng cấp tuyến đường này

Tiếp chúng tôi trong vườn thanh long, anh Phạm Xuân Minh nói rằng, vì đường xấu, bà con địa phương làm thanh long phía trong này hay bị thương lái ép giá nhưng chúng tôi buộc phải bán, có vụ phải bán thanh long với giá rẻ hơn vài giá so với giá chung của thị trường, thu không đủ chi. Khoảng 10 ngày nữa, thanh long đến đợt chín tiếp theo, nhưng không biết giá cả ra sao. Khi xe tải ra vào liên tục, con đường này sẽ tiếp tục bị cày nát, rồi không biết bà con sẽ lưu thông cách gì? Vì vậy, mong Nhà nước sớm nâng cấp tuyến đường này để việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi, an toàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tuyến đường từ ngã ba cầu Nà Cam đi hồ Sông Móng, có chiều dài khoảng 11km (điểm đầu giao tuyến quốc lộ 1A - Mỹ Thạnh tại Km8+430; điểm cuối giáp với đường đầu nối đi vào hồ Sông Móng). Trong đó, khoảng 7km đầu tuyến là đường cấp phối sỏi đỏ được đầu tư năm 2007 và đoạn cuối tuyến dài khoảng 4km là đường láng nhựa, được đầu tư năm 2010 để phục vụ đi lại, phục vụ khu vực sản xuất thanh long, bạch đàn và một số cây trồng khác của 1.741 hộ dân với diện tích khoảng 6.245 ha. 2 bên đường tuyến này có khoảng 460 hộ dân đang sinh sống. Dù xuống cấp, nhưng hằng ngày nhiều ô tô cũng buộc lưu thông qua lại tuyến đường này UBND xã Hàm Thạnh cho biết, không chỉ phục vụ đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương, tuyến đường này còn có vai trò phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Móng. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, nay tuyến đường này đã hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực và ảnh hưởng đến việc vận hành, bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Móng. Hiện trạng đường ngã 3 cầu Nà Cam đi hồ Sông Móng Theo UBND xã Hàm Thạnh, việc đầu tư là cần thiết và thực tế đã có dự án nâng cấp tuyến đường ngã 3 cầu Nà Cam đi hồ Sông Móng. Dự án đã được ngành chức năng thẩm định vào tháng 2/2025, với tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cuối giai đoạn 2021 – 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 – 2030. Công trình có quy mô rộng 9m, mặt đường 8m, chiều rộng lề đường mỗi bên 0,5m, kết cấu mặt đường và lề gia cố bằng bê tông nhựa. Ngoài ra, trong dự án này còn có hạng mục làm mới 1 cây cầu dài gần 19m, rộng 8m; hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác. Một xe tải bị sập "ổ voi" Song, vì yêu cầu khách quan, dự án chưa thể triển khai. Trước nhu cầu phát triển dân cư hai bên tuyến ngày càng đông, lưu lượng xe lưu thông trên tuyến ngày càng lớn. Ngày 5/8/2025, UBND xã Hàm Thạnh đã có văn bản kiến nghị tỉnh sớm đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

