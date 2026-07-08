Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng siết chất lượng thanh tra, xử lý dứt điểm khiếu nại kéo dài Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Thanh tra tỉnh

Ngày 8/7, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh đã triển khai 60 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực trọng điểm như: đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, tài sản công, khoáng sản và các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc.

Qua thanh tra, ngành phát hiện sai phạm gần 33,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 33,7 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh 113 tổ chức, 164 cá nhân và chuyển một vụ việc sang cơ quan điều tra theo quy định.

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm phát biểu khai mạc hội nghị

Điểm nhấn của ngành là hoàn thành thanh tra chuyên đề đối với 26 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Kết quả thanh tra không chỉ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan mà còn kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư.

Công tác xử lý sau thanh tra tiếp tục được tăng cường với gần 36,8 tỷ đồng được thu hồi, đạt khoảng 69% số tiền phải thu hồi.

Cùng với đó, toàn tỉnh tiếp hơn 5.000 lượt công dân, tiếp nhận trên 10.700 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công tác giải quyết được thực hiện đúng quy định, tăng cường đối thoại, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tập thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành thanh tra cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như: tiến độ thực hiện một số kết luận thanh tra còn chậm, việc thu hồi tài sản sai phạm còn khó khăn, một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp cần nhiều thời gian xác minh.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành thanh tra đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu và phát huy vai trò trong giữ vững kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Lê Trọng Yên, Thanh tra tỉnh cần hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2026, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và hiệu quả xử lý sau thanh tra. Hoạt động thanh tra phải tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, phát sinh nhiều đơn thư và được dư luận quan tâm. Kết luận thanh tra phải rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và có tính khả thi.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu tăng cường thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đề nghị Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng thanh tra, xử lý dứt điểm khiếu nại kéo dài

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu thống nhất cao với phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên tại hội nghị

“ Thanh tra tỉnh cần khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động với phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Ngô Kiểm khẳng định, toàn ngành sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình hành động, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên tại hội nghị

Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm nhưng đồng thời chủ động kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, khơi thông nguồn lực phát triển.

Ngành thanh tra tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định.