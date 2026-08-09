Kinh tế Lâm Đồng siết chặt thu thuế từ lĩnh vực thương mại điện tử Trước yêu cầu thu, nộp ngân sách nhà nước phải công bằng, đúng quy định, bảo đảm thu đúng, thu đủ, Lâm Đồng đang tăng cường quản lý nguồn thu phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh qua mạng.

Xu hướng bán hàng online thông qua các kênh TMĐT ngày càng phổ biến nhưng đặt ra không ít thách thức đối với công tác thu thuế ở lĩnh vực này

Không ít thách thức

Thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế số. Tuy nhiên, sự phát triển vượt bậc này cũng đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác quản lý thuế.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, cùng với sự mở rộng quy mô TMĐT, công tác quản lý nhà nước, quản lý thuế đối với phương thức kinh doanh số này đang đối mặt với không ít vướng mắc.

Công tác quản lý thu thuế đối với lĩnh vực TMĐT tại Lâm Đồng đang đối mặt nhiều thách thức

Trước hết, dữ liệu giao dịch điện tử hiện nay còn phân tán, chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và chưa được kết nối, dẫn đến sự chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan còn hạn chế. Việc xác định chủ thể kinh doanh, doanh thu, dòng tiền và nghĩa vụ thuế trong môi trường số cũng gặp nhiều khó khăn.

Chưa hết, trong thực tế, Lâm Đồng vẫn còn tồn tại tình trạng chậm đăng ký thuế, chậm kê khai, kê khai chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác của một bộ phận tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số.

Trong khi, các hành vi gian lận thuế, trốn thuế, che giấu doanh thu, thanh toán qua nhiều trung gian... còn diễn biến phức tạp. Tất cả đang gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Tính công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế và nguồn thu ngân sách nhà nước vì thế còn những bất cập.

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Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với ngành thuế phải đổi mới phương thức quản lý thuế. Đó là chuyển từ cách tiếp cận truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số, tăng cường ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu lớn, quản lý rủi ro và kết nối thông tin liên ngành.

Giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo, kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn góp phần củng cố tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế trong môi trường số.

Theo Thuế tỉnh Lâm Đồng, qua rà soát sơ bộ chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có gần 2.400 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử thuộc diện quản lý. Từ đầu năm đến nay, số thuế phát sinh phải nộp của diện này khoảng 210 tỷ đồng.

Tăng cường công nghệ vào xử lý dữ liệu

Sự phát triển nhanh của TMĐT, cùng những “điểm nghẽn” mới phát sinh đang tạo ra những yêu cầu mới, buộc công tác quản lý thuế phải chuyển mình theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn.

Mới đây, Cục Thuế đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCT về tăng cường kỷ cương quản lý, ngăn chặn thất thu ngân sách và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Mục tiêu xuyên suốt của Nghị quyết là xây dựng hệ thống quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT hiện đại. Thông qua đó, hệ thống thuế sẽ tăng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế số.

Đông đảo hộ kinh doanh tại Lâm Đồng tham gia trực tuyến Hội thảo về Thuế - hóa đơn điện tử trong TMĐT và bán hàng đa kênh do Cục Thuế tổ chức (Ảnh: Diễm Thương)

Cùng với đó, việc thực hiện nội dung Nghị quyết sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành, địa phương. Từ đây, hiệu quả quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và mức độ tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế sẽ được tăng cao.

Ngay sau khi Nghị quyết ban hành, Thuế tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt tinh thần đến toàn thể công chức ngành và các đơn vị liên quan. Thuế tỉnh tăng cường sự vào cuộc của toàn ngành trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện là yêu cầu quan trọng nhất.

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Thuế tỉnh Lâm Đồng tích cực phối hợp với lực lượng liên quan, đoàn liên ngành rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi trốn thuế trên môi trường mạng.

Ngành thuế sẽ đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống dữ liệu liên thông nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh số. Với phương pháp này, các hộ kinh doanh phải ghi chép sổ sách, phản ánh doanh thu đầy đủ, trung thực, chính xác và tự chịu trách nhiệm về số liệu kê khai.

Thực tế, quản lý thuế TMĐT hiện nay không còn là câu chuyện của riêng một lĩnh vực nghiệp vụ, mà là bài toán tổng hợp giữa thể chế, công nghệ, dữ liệu, phối hợp liên ngành và tổ chức thực thi.

Giữa sự phát triển bùng nổ của TMĐT, ngành Thuế đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi có tính nền tảng. Một khi dữ liệu, công nghệ được kết nối tốt hơn, kỷ cương thực thi được siết chặt hơn, môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch sẽ có thêm cơ sở để trở thành hiện thực.