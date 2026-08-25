Đời sống Lâm Đồng tăng cường hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Ngày 25/8, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Công văn số 14371 đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; kịp thời phát hiện, can thiệp các trường hợp trẻ có nguy cơ bị bỏ rơi, bạo lực, xâm hại.

Trẻ em tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly, phường Cam Ly - Đà Lạt

Theo UBND tỉnh, việc triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chỉ đạo của Bộ Y tế; đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế được giao rà soát, đánh giá hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em; củng cố cơ sở vật chất, nhân lực và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Đồng thời, rà soát trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở có đủ điều kiện để chuyển sang chăm sóc thay thế tại gia đình, cộng đồng theo hướng “nhà nhỏ - nhóm nhỏ”, tạo môi trường gần gũi, ổn định cho trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không để hoàn cảnh khó khăn khiến trẻ bỏ học; tăng cường phát hiện học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học, bị bạo lực, xâm hại hoặc có biểu hiện bất ổn tâm lý để kịp thời hỗ trợ.

Sở Tư pháp hướng dẫn các thủ tục về hộ tịch, trợ giúp pháp lý đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ bị bỏ rơi. Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, phát hiện trẻ có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, mua bán, bóc lột; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, tỉnh yêu cầu thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh các gia đình khó khăn, chủ động phòng ngừa trẻ bị bỏ rơi; tăng cường phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em và tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời trẻ bị bỏ rơi.

Các địa phương cũng được giao rà soát, vận động những cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tạo điều kiện để các em được chăm sóc trong môi trường gia đình, cộng đồng.

Thông qua việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, Lâm Đồng hướng tới xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em chủ động từ cơ sở, bảo đảm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ, học tập và tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.