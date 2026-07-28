Thông tin đối ngoại Lâm Đồng tăng cường quan hệ hợp tác với tỉnh Champasak (Lào) Chiều 28/7, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp xã giao đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (CHDCND Lào) nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp xã giao đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh

Tham dự buổi tiếp, về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ngành dự buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Champasak

Đoàn công tác tỉnh Champasak do đồng chí Vadsana Silima, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh, đại diện các huyện của tỉnh Champasak.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc phát biểu chào mừng đoàn công tác tỉnh Champasak

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc khẳng định quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Trên nền tảng đó, Lâm Đồng luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Champasak.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cho biết, thời gian qua, hợp tác giữa hai địa phương đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Lâm Đồng đã cử 10 đoàn công tác sang Champasak và đón 15 đoàn của bạn sang thăm, làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Champasak

Trong nông nghiệp, tỉnh tiếp nhận nhiều đoàn kỹ thuật viên của Champasak, tổ chức tập huấn và cử hơn 15 đoàn chuyên gia chuyển giao kỹ thuật nuôi cá nước lạnh, sản xuất rau, hoa công nghệ cao. Lâm Đồng cũng hỗ trợ hạ tầng thủy sản, tặng 6.700 con cá giống và triển khai các mô hình chuyển giao kỹ thuật.

Trong lĩnh vực giáo dục, Lâm Đồng nhiều năm hỗ trợ cơ sở vật chất cho Trường THPT Năng khiếu Hữu nghị Champasak - Lâm Đồng, cử giáo viên sang giảng dạy, duy trì học bổng cho lưu học sinh Champasak tại Trường Đại học Đà Lạt và hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Pakse với kinh phí 1 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Champasak, thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai địa phương

Hợp tác đối ngoại nhân dân cũng được duy trì thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng nhà đại đoàn kết, trao máy vi tính và quà cho nhà trường.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn hai địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 bằng các chương trình phối hợp thiết thực giữa chính quyền, Mặt trận và các ngành.

Đồng chí Vadsana Silima, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak phát biểu tại buổi tiếp xã giao

Đáp lời, đồng chí Vadsana Silima bày tỏ vui mừng khi cùng đoàn công tác đến thăm Lâm Đồng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình của lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí đánh giá cao những tình cảm đặc biệt mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng đã dành cho tỉnh Champasak trong nhiều năm qua, nhất là những hỗ trợ thiết thực về giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn công tác tỉnh Champasak trao quà lưu niệm đến lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Theo đồng chí Vadsana Silima, những chương trình hợp tác không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Champasak mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác tỉnh Champasak nắm tay thể hiện tình cảm bền chặt của hai địa phương, hai đất nước Việt - Lào

Trưởng đoàn công tác khẳng định tỉnh Champasak sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lâm Đồng để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, đào tạo và hoạt động Mặt trận.

Đồng chí bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai tỉnh, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.