Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng tăng tốc phòng, chống sốt xuất huyết Trước diễn biến sốt xuất huyết Dengue tiếp tục phức tạp, Lâm Đồng đang tăng cường các biện pháp giám sát, xử lý ổ dịch và kiểm soát véc-tơ truyền bệnh từ cơ sở.

Trạm Y tế xã Tuy Đức phối hợp tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ

Xử lý từ những ổ dịch đầu tiên

Mới đây, tại bon Bu Đách và bon Bu M’Lanh, xã Tuy Đức, không khí phòng, chống sốt xuất huyết diễn ra khẩn trương. Trạm Y tế xã Tuy Đức phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban Tự quản hai bon tổ chức ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có nguy cơ.

Hoạt động được triển khai sau khi bon Bu Đách ghi nhận 2 trường hợp mắc sốt xuất huyết có liên quan dịch tễ. Không chỉ phun hóa chất, lực lượng tham gia còn đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Từ những vật dụng tưởng như bỏ đi như chai, lọ, lon, lốp xe đến xô, chậu, thùng, máng nước không sử dụng đều được kiểm tra, xử lý. Người dân được hướng dẫn lật úp hoặc đậy kín các dụng cụ chứa nước; những dụng cụ cần thiết phải thường xuyên vệ sinh, cọ rửa, thay nước và loại bỏ trứng, lăng quăng, bọ gậy.

Người dân được hướng dẫn xử lý các dụng cụ chứa nước và duy trì môi trường không có lăng quăng, bọ gậy mới là giải pháp lâu dài

Theo Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tuy Đức Nguyễn Thanh Sơn, phòng, chống sốt xuất huyết muốn đạt hiệu quả phải bắt đầu từ chính mỗi gia đình.

“ Việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch được xác định là những giải pháp quan trọng để hạn chế ca mắc, ca bệnh nặng và tử vong. Việc phun hóa chất chỉ là một trong những biện pháp can thiệp, còn xử lý các dụng cụ chứa nước và duy trì môi trường không có lăng quăng, bọ gậy mới là giải pháp lâu dài. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tuy Đức

Qua đợt ra quân, địa phương đặt mục tiêu có trên 95% hộ gia đình không còn lăng quăng, bọ gậy. Cùng với lực lượng y tế, chính quyền cơ sở tiếp tục vận động người dân duy trì vệ sinh môi trường, chủ động phát hiện những trường hợp có biểu hiện nghi mắc để thông báo và được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Dịch xuất hiện tại 122/124 địa bàn

Tính đến ngày 10/8/2026, toàn tỉnh ghi nhận 3.150 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tỷ lệ 81,3/100.000 dân, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng lưu ý, tỉnh đã ghi nhận 79 ca bệnh nặng và 1 trường hợp tử vong tại xã Quảng Tín. Các ca bệnh xuất hiện tại 122/124 xã, phường, đặc khu.

Tuổi trẻ xã Đức Linh tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

Những con số này cho thấy nguy cơ sốt xuất huyết đang hiện hữu ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch không thể chỉ tập trung khi đã xuất hiện ổ dịch mà phải được duy trì thường xuyên từ cơ sở.

Trước diễn biến này, Sở Y tế đã ban hành Công văn khẩn số 6327 ngày 12/8, yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tại các điểm nóng, ngành Y tế yêu cầu điều tra 100% ca bệnh mới trong vòng 24 giờ và xử lý ổ dịch trong vòng 48 giờ kể từ khi xác định. Các địa phương tổ chức tối thiểu 2 vòng diệt lăng quăng, bọ gậy, cách nhau 7 ngày, phấn đấu tiếp cận ít nhất 95% số hộ mục tiêu.

Không chỉ hộ gia đình, các trường học, nhà trọ, công trình xây dựng, cơ sở tôn giáo, điểm thu gom phế liệu và những khu vực có nguy cơ cũng được yêu cầu kiểm tra, xử lý. Việc phun hóa chất phải thực hiện đúng chỉ định, phạm vi và kỹ thuật chuyên môn.

Tuổi trẻ xã Đức Linh ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết

Sở Y tế yêu cầu tập trung nguồn lực trong thời gian 14-28 ngày tại 7 khu vực trọng điểm. Song song với kiểm soát véc-tơ truyền bệnh, ngành y tế cũng đặc biệt chú trọng phát hiện và điều trị ca bệnh nặng.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tăng cường sàng lọc, phân loại, theo dõi người bệnh; lập danh sách các ca cảnh báo, ca nặng, ca chuyển tuyến và tử vong. Những trường hợp nặng phải được hội chẩn hoặc rà soát chuyên môn trong vòng 24 giờ.

Theo Sở Y tế, công tác phòng, chống dịch cần được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường giám sát, phân tích tình hình, hỗ trợ chuyên môn cho các địa bàn có số mắc cao, nhiều ổ dịch, ca nặng hoặc tử vong. Trung tâm Y tế khu vực, đặc khu chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến dịch trên địa bàn, bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư y tế cần thiết.

Tại tuyến xã, Trạm Y tế có trách nhiệm tham mưu chính quyền huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, thôn, trường học và người dân cùng tham gia. Đối với sốt xuất huyết, việc diệt lăng quăng, bọ gậy phải được phân công cụ thể, kiểm tra thực chất, không chỉ dừng ở việc ghi nhận.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu xác định phòng, chống sốt xuất huyết là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chủ động huy động nguồn lực tại chỗ và kịp thời đề nghị ngành y tế hỗ trợ khi cần thiết.

Từ những bon làng ở Tuy Đức đến các địa bàn khác trong tỉnh, việc kiểm soát sốt xuất huyết vì thế cần bắt đầu từ những việc rất cụ thể: không để dụng cụ chứa nước trở thành nơi sinh sản của muỗi, phát hiện sớm người có dấu hiệu mắc bệnh và xử lý ngay khi có nguy cơ phát sinh ổ dịch. Khi mỗi gia đình cùng chủ động, việc ngăn sốt xuất huyết lan rộng mới có thể đạt hiệu quả bền vững.