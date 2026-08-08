Kinh tế Lâm Đồng tăng tốc thu ngân sách từ đất đai để tạo dư địa tăng trưởng Nguồn thu từ đất đai được kỳ vọng tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" của Lâm Đồng. Tuy nhiên, tiến độ thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất những tháng đầu năm 2026 còn thấp, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành dự toán ngân sách.

Dự án tái định cư phục vụ cao tốc tại xã Đạ Huoai đang được đẩy nhanh thi công cơ sở hạ tầng

Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn thu

Theo dự toán năm 2026, tổng thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của toàn tỉnh được giao là 7.300 tỷ đồng, gồm 6.500 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 800 tỷ đồng tiền thuê đất. Đến ngày 28/7/2026, toàn tỉnh thu được 2.664,02 tỷ đồng, đạt khoảng 36,5% dự toán, trong đó tiền sử dụng đất đạt hơn 34% kế hoạch.

Đáng chú ý, nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh hầu như chưa phát sinh, trong khi cấp xã đạt trên 96% kế hoạch nhờ chủ động đấu giá đất và thu từ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu tái định cư Gung Ré, xã Di Linh

Qua rà soát, nhiều dự án tạo nguồn thu lớn vẫn đang vướng ở khâu xác định giá đất hoặc hoàn thiện thủ tục đấu giá. Một số khu đất thuộc kế hoạch đấu giá năm 2026 chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá do phát sinh vướng mắc quy hoạch chi tiết hoặc chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Công tác xác định giá đất cụ thể cũng gặp khó khăn vì thiếu đơn vị tư vấn có năng lực, chi phí tư vấn thấp trong khi tính chất công việc phức tạp, nhạy cảm. Trong đó, nhiều tổ chức tư vấn ở các tỉnh, thành phố lớn đã từ chối tham gia hoặc xin thanh lý hợp đồng giữa chừng, làm kéo dài tiến độ thẩm định giá đất đối với một số dự án tại khu vực Bảo Lộc và Di Linh.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tiến độ xác định giá đất và hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Tiến độ thẩm định giá đất đối với một số dự án tại khu vực Di Linh bị chậm trễ, kéo dài

Theo ông Bảy, tiến độ thu ngân sách từ đất đai phụ thuộc trực tiếp vào các khâu này. Sở Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh và các địa phương để rút ngắn thời gian thẩm định; đồng thời chủ động tìm kiếm các đơn vị tư vấn có đủ năng lực nhằm đẩy nhanh việc xác định giá đất cho các dự án trọng điểm.

Theo dự kiến, trong tháng 8/2026 tỉnh sẽ thu khoảng 500 tỷ đồng từ các dự án khu dân cư tại Trà Tân và Di Linh. Tháng 9 dự kiến thu khoảng 1.500 tỷ đồng từ dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (đợt 1). Tháng 12 dự kiến thu khoảng 787 tỷ đồng từ các dự án khu dân cư kiểu mẫu tại Bảo Lộc và Gia Hiệp.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến thu khoảng 1.570 tỷ đồng trong quý IV/2026 từ các dự án khu đô thị tại Bắc Gia Nghĩa, Hàm Tiến - Mũi Né và một số khu đất thương mại khác.

Đối với tiền thuê đất, dự kiến các tháng còn lại của năm có thể phát sinh khoảng 8.930 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án gia hạn sử dụng đất, dự án du lịch quy mô lớn tại khu vực ven biển và các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nếu các thủ tục được tháo gỡ đúng tiến độ, đây sẽ là nguồn thu quan trọng giúp tỉnh cải thiện đáng kể kết quả thu ngân sách cuối năm.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu đất đai

Tại buổi làm việc về tình hình thu ngân sách nhà nước từ đất đai trên địa bàn tỉnh và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026, mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên nhấn mạnh, việc tăng tốc thu ngân sách từ đất đai phải đi đôi với quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, công khai minh bạch trong xác định giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất.





Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ đất đai, đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể theo từng tuần đối với các dự án tạo nguồn thu lớn; thường xuyên báo cáo khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao bám sát tiến độ xác định giá đất, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện phương án đấu giá; đồng thời chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính kịp thời cho cơ quan thuế ngay sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Đam Rông 3, về cơ bản đều tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, đồng thời, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương

Đặc biệt, Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thuế theo dõi sát từng nguồn thu, từng dự án và tham mưu UBND tỉnh điều hành linh hoạt để bảo đảm hoàn thành dự toán.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Văn Bảy cho biết thêm, trong điều kiện nhiều nguồn thu truyền thống chịu tác động của biến động kinh tế, việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Lâm Đồng.

Do đó, địa phương đang triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng chiến lược như: cao tốc, đô thị mới, khu du lịch và các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Khi nguồn thu đất đai được cải thiện, tỉnh sẽ có thêm điều kiện bố trí vốn cho các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế và các chương trình mục tiêu.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương khi hoàn thành sẽ mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ cho Lâm Đồng (Trong ảnh, Quốc lộ 20 đoạn chạy qua xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong khai thác nguồn lực đất đai. Khi các vướng mắc về thủ tục, định giá và giao đất được xử lý, nguồn thu từ đất sẽ không chỉ góp phần hoàn thành dự toán ngân sách năm 2026 mà còn tạo thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng dư địa phát triển cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".