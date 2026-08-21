Xây dựng Đảng Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2026 Sáng 21/8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương dự và báo cáo tại hội nghị

Tham dự và trực tiếp báo cáo các nội dung tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Trần Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng cán bộ, công chức tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh dự hội nghị

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Định truyền đạt một số nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương và các chuyên đề về những nội dung cơ bản, quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; những nội dung trọng tâm theo quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tại hội nghị

Hội nghị cũng tập trung làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tham mưu bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và thống nhất trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Hữu Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Hữu Thành nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ, bảo vệ tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đồng chí Trần Hữu Thành, quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ tham mưu phải nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ nghiên cứu, cập nhật, nắm vững các quy định, hướng dẫn có liên quan; đồng thời trao đổi những vấn đề cần quan tâm, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Hữu Thành đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được báo cáo viên truyền đạt; chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn vị.

Sau hội nghị, cán bộ, công chức tham dự tiếp tục nghiên cứu, vận dụng chính xác các quy định, hướng dẫn vào thực tiễn; chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.