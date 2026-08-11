Thời sự Lâm Đồng tập trung khai thác dư địa để tăng thu ngân sách năm 2026 Kết quả thu ngân sách đạt hơn 21.500 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngành thuế tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và chống thất thu để hoàn thành dự toán năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì cuộc họp với ngành thuế sáng 11/8

Sáng 11/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ chủ trì buổi làm việc về tình hình thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Tham dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; tập thể lãnh đạo Thuế tỉnh và Trưởng Thuế các khu vực.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Lâm Đồng, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt 21.535 tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán Trung ương, 62,5% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Phó trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Tuyết Ánh báo cáo về tình hình thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn

Thu nội địa đạt 19.842 tỷ đồng, tăng 11%; thu từ xuất - nhập khẩu đạt 1.693 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương và tăng 80% so với cùng kỳ. Thuế, phí tiếp tục là nguồn thu chủ lực với 12.872 tỷ đồng, đạt 74,4% dự toán Trung ương và tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong 17 khoản thu, sắc thuế chủ yếu có 10 khoản đạt và vượt tiến độ dự toán, đồng thời, có 9 khoản ghi nhận mức tăng trưởng, cho thấy nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi tích cực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo về tình hình quản lý lưu trú trên địa bàn

Có 106/124 xã, phường, đặc khu hoàn thành trên 60% dự toán thu ngân sách năm. Một số địa phương vượt tiến độ nhờ tăng thu từ chuyển mục đích sử dụng đất và phát sinh nguồn thu lớn từ doanh nghiệp.

Ở các lĩnh vực trọng điểm, thu ngân sách từ thủy điện đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 11%; nhiệt điện đạt khoảng 870 tỷ đồng, tăng mạnh nhờ điều chỉnh chênh lệch tỷ giá. Khu vực ăn uống, lưu trú cũng đóng góp tích cực với 487 tỷ đồng, tăng 15% nhờ du lịch phục hồi và doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân báo cáo khó khăn trong thu tiền sử dụng đất và quản lý khoáng sản

Trong khi đó, thu từ khai thác khoáng sản giảm do nhiều mỏ gặp khó khăn về thủ tục, thị trường tiêu thụ và không còn phát sinh các khoản truy thu lớn như năm trước.

Song song với công tác thu, ngành thuế tiếp tục tăng cường quản lý nợ thuế. Trong 7 tháng đầu năm đã thu hồi 5.759 tỷ đồng tiền nợ thuế, góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách và nâng cao kỷ luật tài chính.

Đại tá Nay Gia Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến thuế

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đánh giá công tác thu ngân sách đã đạt nhiều kết quả tích cực khi có 34 xã hoàn thành dự toán và 56 xã vượt chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, nguồn thu từ tiền sử dụng đất cấp tỉnh vẫn còn thấp, trong khi nhiều địa phương cấp xã khai thác khá hiệu quả. Đây là nguồn thu còn nhiều dư địa cần tiếp tục khai thác trong những tháng cuối năm.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thuế tỉnh xây dựng kịch bản thu theo từng khoản thu, từng địa bàn và chủ động dự báo để bám sát tiến độ thực hiện. Đồng thời, sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp với các xã, phường, đặc khu, tạo sự thống nhất trong quản lý và tổ chức thu ngân sách.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và cơ quan thuế thực hiện trong thời gian tới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tăng cường chia sẻ dữ liệu về đầu tư, đất đai, khoáng sản, xuất nhập khẩu và các hoạt động kinh tế mới để cơ quan Thuế kịp thời quản lý nguồn thu. Cùng với đó, đẩy mạnh quản lý tài nguyên, hoàn thiện thủ tục đất đai và kiểm soát hoạt động lưu trú nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu phát sinh, tạo thêm dư địa tăng thu ngân sách.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm là tích cực, song dư địa tăng thu vẫn còn lớn nếu kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý và khai thác nguồn thu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý và khai thác nguồn thu

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu ngành thuế khẩn trương rà soát, xử lý những bất cập phát sinh trong thực hiện chính sách thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh tự kê khai, hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các trường hợp còn chồng chéo trong xác định, điều chỉnh nghĩa vụ tài chính.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở, kịp thời giải quyết các kiến nghị của địa phương, không để vướng mắc trong quy trình quản lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và tiến độ thu ngân sách.

Tập thể lãnh đạo Thuế tỉnh Lâm Đồng theo dõi phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ

Nhấn mạnh yêu cầu chống thất thu phải đi vào thực chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành thuế xây dựng các chuyên đề quản lý theo lĩnh vực rủi ro, tập trung vào cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, thương mại điện tử và doanh nghiệp khai thác khoáng sản có dấu hiệu kê khai chưa tương xứng với quy mô hoạt động.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu các sở, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền, hình thành cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành về du lịch, đăng ký kinh doanh, đất đai và khoáng sản để phục vụ quản lý thuế. Trên cơ sở đó, cơ quan Thuế tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương phân tích dữ liệu, đối chiếu hóa đơn điện tử, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu thất thu.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Lâm Đồng theo dõi các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ

Riêng nguồn thu từ đất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất, đẩy nhanh thẩm định, trình phê duyệt, tạo cơ sở triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính, qua đó khai thác hiệu quả nguồn thu cho ngân sách.

“ Các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, khai thác hiệu quả từng nguồn thu phát sinh, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán ngân sách năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ