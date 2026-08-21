An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng tập trung nâng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT Ngày 21/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn số 14093 yêu cầu các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2026.

BHXH Lâm Đồng tuyên truyền các chính sách BHYT, BHXH cho người dân khu vực Tây Lâm Đồng (Ảnh: Linh Thư)

Đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 92,52%, thấp hơn 2,58% so với chỉ tiêu 95,10%, tương ứng khoảng 87.528 người; có 84/124 xã chưa hoàn thành chỉ tiêu. BHXH tự nguyện có 49.988 người tham gia, đạt 93,08% chỉ tiêu, còn thiếu 6.567 người và 86/124 xã chưa hoàn thành.

Đáng chú ý, từ ngày 1/11/2026, khoảng 62.298 người dân tộc thiểu số tại 16 xã dự kiến bị giảm quyền lợi BHYT do chính sách hỗ trợ hết thời hạn. Nếu không có giải pháp bổ sung, toàn tỉnh có thể thiếu khoảng 149.826 người tham gia BHYT, tương ứng giảm 4,42% tỷ lệ bao phủ.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, cân đối nguồn lực, tham mưu chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhóm người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng và các nhóm yếu thế.

UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phấn đấu BHYT học sinh, sinh viên đạt 100% trong năm 2026. Các địa phương đã đạt chỉ tiêu phải tiếp tục duy trì, củng cố kết quả bền vững.

BHXH tỉnh được giao chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại từng địa phương; đồng thời, đánh giá tác động đối với nhóm người dân tộc thiểu số hết thời hạn hỗ trợ BHYT từ ngày 1/11/2026 để tham mưu giải pháp phù hợp.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN năm 2026, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người dân.