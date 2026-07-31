Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo chuyển biến trong điều hành Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” nhằm tạo chuyển biến trong điều hành và hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 31/7, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ theo dõi địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6, tháng 7/2026, nhận diện các “điểm nghẽn” và thống nhất giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026.

Hội nghị do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng cùng các đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ trưởng các tổ công tác địa bàn và lãnh đạo các sở, ngành.

Nhiều kết quả tích cực

Hai tháng qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Tôn Thiện Đồng báo cáo những vấn đề nổi cộm tại Tổ công tác địa bàn số 1

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước sau 7 tháng đạt hơn 20.725 tỷ đồng, bằng gần 64% dự toán Trung ương.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá, xuất khẩu phục hồi mạnh. Riêng tháng 7, tỉnh thu hút thêm 9 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, báo cáo hoạt động nổi lên trên địa bàn thời gian qua

Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và dự án đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 111 dự án đã được xử lý các vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Toàn bộ 101 nhiệm vụ quy hoạch chung cấp xã đã được phê duyệt, gần 89% xã, đặc khu hoàn thành quy hoạch chung.

Chương trình phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực với 525 căn đã hoàn thành và hơn 1.400 căn đang thi công.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Y Quang BKrông báo cáo về hoạt động theo dõi địa bàn

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức an toàn với tỷ lệ tốt nghiệp trên 98,5%.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương. Công tác chăm lo người có công và gia đình chính sách được thực hiện chu đáo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành báo cáo về tình hình theo dõi địa bàn được phân công

Hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới. HĐND tỉnh tổ chức thành công hai kỳ họp, ban hành 44 nghị quyết.

MTTQ tăng cường giám sát, phản biện xã hội và chăm lo an sinh. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường, đặc khu cơ bản ổn định, tập trung cải cách hành chính, giải ngân đầu tư công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trao đổi về tình hình địa bàn theo dõi

Nhiều khó khăn phát sinh ở cơ sở

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn như: thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm ở một số địa phương, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và tài nguyên, môi trường.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K' Mák nêu bất cập trong quản lý đất đai và rừng trên địa bàn



Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh sớm tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tổ chức bộ máy, hạ tầng, nguồn lực và công tác tiếp công dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều nêu nhiều vấn đề nổi cộm tại địa phương thời gian qua

Nhóm vấn đề được phản ánh nhiều nhất là quản lý đất đai, giải quyết đơn thư và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhiều địa phương còn gặp khó trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý quỹ đất sau khi bỏ cấp huyện và xử lý các vụ việc liên quan đến địa giới hành chính.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Khắc Bình nêu những vấn đề nổi cộm được cấp xã quan tâm thời gian qua

Một số dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và khu vực Đạ Huoai, còn phát sinh vướng mắc do áp dụng nhiều chính sách bồi thường khác nhau.

Các đại biểu cũng kiến nghị sớm xây dựng phần mềm quản lý đơn thư thống nhất để hạn chế đơn trùng lặp và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp nêu vấn đề nổi cộm về giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án trọng điểm

Bên cạnh đó, nhiều địa phương phản ánh tình trạng thiếu cán bộ địa chính, xây dựng, công nghệ thông tin; lúng túng trong triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Hạ tầng số và trang thiết bị còn thiếu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Tám trao đổi về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Đam Rông, Lạc Dương và Tuy Đức tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng và thiếu cơ chế quản lý đối với diện tích đất ngoài lâm nghiệp.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc trao đổi một số nội dung thuộc thẩm quyền tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc cho rằng nhiều chỉ tiêu an sinh xã hội, nhất là bảo hiểm y tế toàn dân, chưa thực sự bền vững, kết quả vẫn phụ thuộc chủ yếu vào công tác tuyên truyền và chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cách tính phù hợp đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, cập nhật kết quả phù hợp, đúng thực tiễn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cơ sở cơ bản tạo được sự đồng thuận, song cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, từng bước tháo gỡ tình trạng kiêm nhiệm nhiều chức danh để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc nêu nhiều ý kiến tại hội nghị giao ban

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đề nghị các địa phương ổn định tổ chức, yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, Trung ương chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng, vì vậy, cán bộ cơ sở cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu đổi mới phương thức báo cáo theo hướng chỉ tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể. Riêng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, Trung ương đang xây dựng phần mềm quản lý thống nhất để theo dõi, đôn đốc và xử lý hiệu quả hơn.

Lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả điều hành và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu nhiều nội dung trọng tâm tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, dù phải triển khai nhiều nhiệm vụ mới với khối lượng công việc lớn, tỉnh vẫn giữ được ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, duy trì đà tăng trưởng kinh tế và từng bước ổn định bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai một số dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng và chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục.

“ Khó khăn hiện nay không nằm ở chủ trương hay cơ chế mà chủ yếu ở khâu tổ chức thực hiện. Người đứng đầu phải bám sát cơ sở, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả của từng nhiệm vụ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Đối với những tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, coi giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh các dự án trọng điểm là nhiệm vụ ưu tiên. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn lực phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chỉ đạo tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển mạnh sang quản lý theo kết quả

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng phân cấp rõ ràng, gắn với phân bổ đầy đủ nguồn lực.

Đặc biệt, toàn hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá cán bộ, cơ quan và đơn vị.