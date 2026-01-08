Thời sự Lâm Đồng tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 Ngày 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 khai mạc với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười dự và theo dõi hội nghị

Tại điểm cầu trực tuyến Lâm Đồng, dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, hội nghị tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện tình hình thế giới, khu vực và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ dự và chủ trì tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Lâm Đồng

Một điểm mới của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 là tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao với các ban, bộ, ngành và địa phương. Lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì một phiên họp nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa 3 lực lượng trên các lĩnh vực trọng yếu.

Hội nghị cũng dành nhiều phiên chuyên đề về đối ngoại phục vụ phát triển, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng dự và theo dõi hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào năm đầu triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chủ đề hội nghị không chỉ là định hướng mà còn là yêu cầu hành động đối với toàn ngành đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành ngoại giao tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Toàn ngành cần chủ động chuyển hóa mạng lưới quan hệ đối ngoại thành động lực phát triển thực chất trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới.

Lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng dự và theo dõi hội nghị

Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược và công tác tham mưu. Nghiên cứu phải đi trước một bước, nhận diện đúng cơ hội và thách thức, dự báo sát tình hình, đề xuất giải pháp cụ thể. Báo cáo phải chỉ rõ vấn đề, tác động, hướng xử lý và trách nhiệm thực hiện. Đội ngũ cán bộ tham mưu phải dám nghĩ, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm.

Ngành ngoại giao cần tiếp tục thiết lập quan hệ sâu sắc với các đối tác, bảo đảm mỗi thỏa thuận hợp tác đều có chương trình triển khai, kết quả cụ thể và mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và người dân.

Ngoại giao phục vụ phát triển phải được đặt ở vị trí trung tâm, tập trung thu hút nguồn lực cho chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản thương mại, tiêu chuẩn xanh, kiểm soát công nghệ.

Các đại biểu tại điểm cầu Lâm Đồng theo dõi phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết quốc tế, đổi mới cơ chế phối hợp và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Các cơ quan đại diện cần tiếp tục phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân và đẩy mạnh kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân với các chương trình phát triển trong nước.

Nhấn mạnh tư tưởng “cán bộ là gốc của mọi công việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, giữ gìn bí mật nhà nước, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và không ngừng rèn luyện phẩm chất, năng lực. Mỗi cán bộ đối ngoại phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu, nhận thức rõ phía sau mình là Đảng, đất nước và Nhân dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của Lâm Đồng dự và theo dõi phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Kết thúc bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng ngành ngoại giao sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, bản lĩnh và năng lực để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng những nội dung được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, hành động thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.