Thời sự Lâm Đồng tháo gỡ khó khăn, khai thác đúng dư địa để tăng thu ngân sách Trước thực tế sản lượng xuất khẩu các ngành hàng chủ lực tăng cao nhưng nguồn đóng góp vào ngân sách cho địa phương đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu ngành thuế, hải quan và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác đúng dư địa để tăng thu ngân sách nhà nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với ngành thuế, hải quan và các cơ quan liên quan về thu ngân sách nhà nước

Chiều 11/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với ngành thuế, hải quan và các cơ quan liên quan về công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Nếu khai thác tốt, đó sẽ là những dư địa để tỉnh tự tin về đích mục tiêu thu ngân sách nhà nước trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cơ quan thuế, hải quan, các đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán các giải pháp tăng thu đối với hoạt động xuất, nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các mặt hàng chủ lực của tỉnh như: nông, lâm, thủy sản... có sản lượng xuất khẩu rất lớn. Chưa kể, khi sản phẩm nhôm thỏi ra mắt, tới đây sẽ kéo theo các ngành chế biến, chế tạo phát triển.

Tuy nhiên, nguồn đóng góp từ hoạt động xuất, nhập khẩu vào ngân sách nhà nước chưa đáng kể, với mức bình quân chỉ từ 1.500 - 2.000 tỷ đồng/năm. Con số này chưa phản ánh đúng tiềm năng, dư địa của địa phương.

“ Cơ quan thuế, hải quan tính toán giải pháp tăng thu trong hoạt động xuất, nhập khẩu các sản phẩm chủ lực. Đối với những doanh nghiệp xuất khẩu lớn, phải vận động để họ lựa chọn và làm thủ tục thông quan qua các cửa khẩu tại Lâm Đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động kết nối với các ngành, đơn vị cùng tận dụng tối đa dư địa của tỉnh trong thu ngân sách. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Long báo cáo công tác thu ngân sách trên địa bàn

Tính đến hết tháng 7/2026, tổng thu ngân sách nhà nước Lâm Đồng thực hiện hơn 21.535 tỷ đồng, đạt 66,4% dự toán Trung ương; 62,5% dự toán địa phương và tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, khối tỉnh thực hiện 12.137 tỷ đồng; khối các xã, phường, đặc khu thu hơn 7.300 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 10/17 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt tiến độ dự toán; 9/17 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ. Có 106/124 xã, phường, đặc khu thu trên 60% dự toán; 18/124 xã, phường có số thu đạt thấp so với bình quân chung toàn ngành.

Theo đánh giá của ngành thuế, mặc dù tổng thu ngân sách nhà nước tại Lâm Đồng đạt khá nhưng còn nhiều lĩnh vực có số thu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ.

Phó Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Tuyết Ánh báo cáo về công tác thu nợ và xử lý nợ đọng thuế

Đó là kết quả thu lĩnh vực sử dụng đất mới chỉ đạt hơn 35% dự toán. Nguồn thu từ khai thác khoáng sản giảm 14% so với cùng kỳ 2025. Nhiều lĩnh vực khác có tiềm năng tại địa phương nhưng do cơ chế phân cấp nên hạn chế đóng góp vào ngân sách của tỉnh.

Công tác thu và xử lý nợ đọng thuế tại Lâm Đồng còn khó khăn, bất cập. Đến hết tháng 7/2026, tổng tiền nợ thuế trên địa bàn hơn 6.350 tỷ đồng, tăng 357 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2025. Trong đó, có hơn 70% nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp thuế.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung đề xuất những giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới. Trong đó, nguồn thu từ lĩnh vực xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh được các sở, ngành, đơn vị hiến kế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân đề xuất giải pháp tăng thu lĩnh vực xuất khẩu nông sản

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân nhấn mạnh, sản lượng nông sản của tỉnh xuất khẩu hằng năm rất lớn. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách mà địa phương thu được không đáng kể. Địa phương mong muốn Trung ương nghiên cứu phân bổ lại nguồn thu, giá trị xuất khẩu cho tỉnh.

Đề xuất giải pháp tăng thu, Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến khẳng định, các sản phẩm chủ lực của tỉnh chủ yếu dừng lại ở xuất thô hoặc qua khâu trung gian nên nguồn thu mang lại không nhiều.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến đề xuất ngành thuế, hải quan cần tính toán đề xuất Trung ương phương án phân bổ, tạo điều kiện cho Lâm Đồng hưởng nguồn thu cao hơn đối với hoạt động xuất khẩu

"Trong khi để tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển, Lâm Đồng tập trung nguồn lực đầu tư rất lớn. Từ hạ tầng, môi trường đến cơ chế, chính sách... Ngành thuế, hải quan cần tính toán đề xuất Trung ương phương án phân bổ, tạo điều kiện cho Lâm Đồng hưởng nguồn thu thông qua hoạt động xuất khẩu", ông Tiến đề xuất.

Liên quan đến giải pháp tăng thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, muốn tăng trưởng GRDP "2 con số", Lâm Đồng phải đánh giá hết các sản phẩm, quy mô nền kinh tế trên địa bàn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Chi cục hải quan, cơ quan thuế vận động để các doanh nghiệp xuất khẩu làm thủ tục khai thuế tại địa phương

Hiện nay, nhiều lĩnh vực hoạt động nhưng chưa được thống kê, hoặc do cơ chế phân cấp, dẫn đến hạn chế đóng góp vào tăng trưởng. Điển hình như ngành dầu khí trên biển; hoạt động xuất, nhập khẩu...

"Toàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu. Tuy nhiên, số lượng đơn vị khai thuế tại địa phương rất ít. Chi cục hải quan, cơ quan thuế tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm thủ tục khai thuế tại địa phương, nhằm tăng nguồn thu xuất khẩu", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân cho biết sẽ tiếp cận các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, tháo gỡ khó khăn, vận động các đơn vị thông quan, khai thuế tại địa bàn Lâm Đồng

Về giải pháp tăng thu ở lĩnh vực xuất khẩu, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực XIII Vũ Lê Quân cho biết, đơn vị đang tăng cường để rà soát lại nguồn thu trên địa bàn Lâm Đồng. Đối với số lượng khoảng 390 doanh nghiệp xuất khẩu chưa làm tờ khai tại các cửa khẩu trên địa bàn, Chi cục Hải quan sẽ tiếp cận.

"Trong tháng 8/2026, cơ quan hải quan sẽ tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có hoạt động xuất, nhập khẩu lớn. Trên cơ sở này, đơn vị sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vận động các doanh nghiệp làm thủ tục khai thuế qua các cửa khẩu tại Lâm Đồng", ông Quân đề xuất.

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thu ngân sách nhà nước có vai trò rất lớn đối với Lâm Đồng. Kết quả thu càng quan trọng hơn trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP "2 con số".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế, hải quan, thống kê tỉnh phối hợp, kết nối chặt chẽ với nhau trong triển khai các nhiệm vụ thu. Trước hết, các đơn vị tăng cường khai thác những ngành, lĩnh vực là tiềm năng, dư địa của tỉnh.

Trưởng Thống kê tỉnh Phạm Quốc Hùng đề xuất giải pháp tăng thu ngân sách, đóng góp vào tăng trưởng GRDP những tháng cuối năm

“ Tới đây, lãnh đạo tỉnh sẽ gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm chủ lực lựa chọn Lâm Đồng là nơi thông quan và khai thuế. Tỉnh sẽ động viên, khuyến khích và bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cùng chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển của Lâm Đồng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Để tăng thu ngân sách, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu ngành thuế tháo gỡ khó khăn, tập trung tăng thu nguồn sử dụng đất. Lãnh đạo tỉnh sẽ có cuộc họp chuyên sâu về lĩnh vực này, qua đó, đề xuất giải pháp tạo sự chuyển biến trong kết quả thu.

Đại diện các ngành thuế, hải quan tham dự cuộc họp với lãnh đạo tỉnh

Đối với lĩnh vực thu nợ, xử lý nợ đọng thuế, ngành thuế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân tích, phân nhóm những khoản nợ thuế theo từng ngành, lĩnh vực, từ đó tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý kịp thời, hiệu quả.