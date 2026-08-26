Đời sống Lâm Đồng tháo gỡ những điểm nghẽn cho y tế cơ sở sau sáp nhập Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mạng lưới y tế cơ sở tại Lâm Đồng từng bước ổn định sau sắp xếp. Tuy nhiên, địa bàn quản lý mở rộng, nhiệm vụ tăng trong khi nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực chưa đáp ứng đầy đủ đang tạo áp lực không nhỏ cho các trạm y tế.

Sau sáp nhập, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân vẫn được duy trì ổn định

Khối lượng công việc tăng

Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng được tổ chức lại. Tại phường Phan Thiết, sau sáp nhập, Trạm Y tế phường đặt tại phường Lạc Đạo cũ, cùng 2 điểm trạm tại phường Bình Hưng và Phú Trinh cũ, nhằm bảo đảm phục vụ người dân ở những khu vực xa trung tâm.

Hiện Trạm Y tế phường Phan Thiết có 5 phòng chức năng, với 30 viên chức, 1 lao động hợp đồng, trong đó có 2 bác sĩ. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân vẫn được duy trì. Hằng ngày, trạm tiếp nhận đông người dân đến khám bệnh, tiêm chủng và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Người dân đến khám bệnh tại trạm y tế cơ sở

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Đào Quang Thanh, hiện nay toàn phường có hơn 85.000 người với 18 tổ dân phố, thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh Lâm Đồng. Địa bàn có đường bờ biển trải dài, dân số đông; trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân ngày càng tăng.

Mặc dù địa bàn quản lý được mở rộng, khối lượng công việc tăng lên đáng kể, song đội ngũ cán bộ y tế cơ bản bảo đảm chế độ thường trực, duy trì các chương trình y tế cộng đồng.

Tương tự, xã Hàm Kiệm được hình thành từ 3 xã Hàm Cường, Mương Mán, Hàm Kiệm với 11 thôn, dân số gần 30.000 người. Trạm hiện có 20 viên chức, người lao động, cơ bản đáp ứng yêu cầu duy trì hoạt động thường xuyên.

Bà Thái Thị Mai, Phó Giám đốc phụ trách Trạm y tế xã Hàm Kiệm cho rằng các trạm y tế quản lý địa bàn rộng, trong khi nhân lực đang thiếu

Trong khi, đội ngũ y tế cơ sở đang phải đối mặt với không ít áp lực. Việc bố trí nhân lực tại các trạm vẫn còn tình trạng “thừa - thiếu” cục bộ, số lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng quy định.

Bà Thái Thị Mai, Phó Giám đốc phụ trách Trạm y tế xã Hàm Kiệm cho biết: “Sau sáp nhập, các trạm y tế quản lý địa bàn rộng, trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng. Đặc biệt, số lượng nhiệm vụ giao cho trạm y tế cấp xã tăng từ 12 lên 22 nhóm nên khối lượng công việc lớn. Đa số cán bộ phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ chuyên môn và chương trình y tế”.

Số lượng nhiệm vụ giao cho Trạm y tế cấp xã tăng từ 12 lên 22 nhóm sau sáp nhập

Khoảng trống nhân sự chuyên môn

Theo Thông tư 43, Trạm Y tế hoạt động như một đơn vị sự nghiệp với đầy đủ các chức năng vừa điều trị, vừa dự phòng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chưa đủ để đáp ứng yêu cầu.

“ Khi mô hình trạm y tế hoạt động như một “trung tâm y tế thu nhỏ”, khó khăn lớn nhất là không đủ nhân sự để bố trí cho các khoa, phòng. Hầu hết các trạm y tế hiện đều khuyết chức danh Giám đốc nên việc điều hành cũng gặp khó khăn. Bà Trần Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm

Bà Trần Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm chỉ ra "khoảng trống" lớn là thiếu đội ngũ kế toán tại các trạm y tế

Bên cạnh nhân sự chuyên môn, một “khoảng trống” lớn khác cũng được Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm chỉ ra là thiếu hụt đội ngũ kế toán. Khi trạm y tế trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc xã, việc mua sắm, chi tiêu cần có kế toán thực hiện công tác đấu thầu, quyết toán, hạn chế nguy cơ sai phạm.

Trong khi đó, các trạm đang thiếu vị trí này. Trước đây, việc mua sắm chủ yếu do Trung tâm Y tế khu vực thực hiện. Các phường, xã cũng gặp khó khăn do thiếu viên chức có chuyên môn y tế để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đặc thù này.

Cần có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ công tác tại y tế cơ sở

Trước thực tế này, lãnh đạo các địa phương đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn thanh quyết toán cụ thể các chương trình mục tiêu, phòng, chống dịch; đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho các đơn vị.

Các địa phương cũng kiến nghị có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và giữ chân đội ngũ y, bác sĩ công tác tại y tế cơ sở.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy y tế cơ sở là chủ trương nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để các trạm y tế phát huy vai trò là “người gác cổng” của hệ thống y tế, ngành chức năng cần tiếp tục đầu tư nguồn lực, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế cơ sở yên tâm công tác.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích chia sẻ những khó khăn các trạm y tế đang gặp phải

Tại các buổi giám sát chuyên đề “Công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở” tại nhiều địa phương phía Đông Lâm Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đã chia sẻ những khó khăn mà các trạm y tế đang gặp phải.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích yêu cầu các địa phương xây dựng vị trí việc làm, rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, nhất là bộ phận kế toán. Bên cạnh đó, các trạm y tế cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ngành dọc để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Về kinh phí, các địa phương cần trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và chủ động xin ý kiến các sở, ngành liên quan.

Lâm Đồng đang từng bước gỡ khó cho hệ thống y tế cơ sở sau sáp nhập

Việc sắp xếp lại mạng lưới y tế cơ sở đang đặt ra yêu cầu vừa ổn định tổ chức, vừa bảo đảm các trạm y tế đủ năng lực hoạt động. Khi những điểm nghẽn về nhân lực, kinh phí và cơ chế vận hành được tháo gỡ, y tế cơ sở Lâm Đồng sẽ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.