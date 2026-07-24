An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng thu nhận mẫu ADN, nối hành trình trở về của liệt sĩ Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đang đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Mỗi mẫu ADN không chỉ phục vụ đối sánh khoa học mà còn mở thêm hi vọng đưa những người con đã hi sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Thắp lên hi vọng sau nhiều thập kỷ tìm kiếm

Lực lượng hỗ trợ tham gia giúp thân nhân liệt sĩ ghi thông tin thu nhận sinh phẩm ADN

Từ sáng sớm, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Lâm Viên - Đà Lạt. Phần lớn đều đã cao tuổi, được con cháu đưa đến với chung niềm hi vọng sau nhiều thập kỷ tìm kiếm người thân đã hi sinh.

Không khí tại điểm thu nhận diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng lực lượng hỗ trợ tận tình hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp chỗ ngồi, dìu đỡ người cao tuổi và thực hiện các bước lấy mẫu chu đáo, tạo sự yên tâm cho thân nhân liệt sĩ.

Ông Lê Văn Hòa, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc chụp ảnh, làm các thủ tục nhập thông tin lên cơ sở dữ liệu ADN

Ông Lê Văn Hòa, phường Lâm Viên - Đà Lạt, lặng lẽ ngồi chờ đến lượt lấy mẫu. Anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp, hi sinh năm 1952 tại chiến trường Bình Dương. Hơn 70 năm qua, gia đình chưa một lần xác định được nơi an nghỉ của liệt sĩ.

"Gia đình tôi hơn 10 lần đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Khi biết Nhà nước triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tôi rất xúc động. Dù kết quả còn phải chờ nhưng đây là tia hi vọng lớn nhất mà gia đình có được sau nhiều năm tìm kiếm", ông Hòa chia sẻ.

Cũng mang theo niềm hi vọng ấy là bà Trần Thị Hồng Loan, phường Xuân Trường - Đà Lạt. Gia đình bà có 3 liệt sĩ, trong đó, em trai bà là liệt sĩ Trần Văn Toản hi sinh năm 1975 khi mới 18 tuổi, chỉ sau vài tháng nhập ngũ.

Các chiến sĩ dìu đỡ, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ cao tuổi đến từng bàn lấy mẫu

“ Bao năm nay gia đình nhiều lần đi tìm nhưng vẫn chưa thể xác định được phần mộ ở đâu. Nếu việc giám định ADN giúp tìm được em thì đó là điều mà cả gia đình mong mỏi suốt mấy chục năm qua. Bà Trần Thị Hồng Loan, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Cùng chung niềm mong mỏi ấy, ông Nguyễn Như Tùng, phường Cam Ly - Đà Lạt hi vọng, việc đối sánh ADN sẽ giúp gia đình sớm tìm được phần mộ em trai là liệt sĩ Nguyễn Như Quảng, chiến sĩ Sư đoàn 1, hi sinh năm 1972. Sau gần nửa thế kỷ tìm kiếm không có kết quả, ông tin rằng công nghệ hiện đại sẽ mở thêm cơ hội để người thân được trở về.

Thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Khác với những cuộc tìm kiếm dựa vào ký ức đồng đội hay những tấm bản đồ cũ, việc thu nhận ADN mở ra phương thức xác định danh tính bằng khoa học. Chỉ trong vài phút lấy mẫu là biết bao hi vọng được gửi gắm sau hàng chục năm chờ đợi của các gia đình liệt sĩ.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại

Bởi vậy, mỗi mẫu ADN không đơn thuần là dữ liệu sinh học mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa khoa học và nghĩa tình, giữa sự hi sinh của các thế hệ đi trước với trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Mỗi mẫu ADN là một hành trình trở về

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm từ ngày 23 - 26/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân theo họ ngoại các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn.

Toàn tỉnh có 16 điểm thu nhận tập trung; đồng thời, thành lập 3 tổ lưu động đến tận nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu để lấy mẫu. Đây là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ hiện đại.

Trong đợt cao điểm từ ngày 23 - 26/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sẽ tạo bước đột phá trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mở thêm cơ hội đưa những người con đã hi sinh trở về với gia đình, quê hương.

Năm 2025, Công an tỉnh đã thu nhận 125 mẫu ADN, qua phân tích, đối sánh đã xác định và công nhận danh tính 1 liệt sĩ. Con số ấy tuy chưa nhiều nhưng đủ để thắp lên hi vọng cho hàng ngàn gia đình vẫn đang chờ một ngày được gọi đúng tên người thân của mình.

Hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn. Song với sự đồng hành của các cấp, ngành cùng những tiến bộ của khoa học công nghệ, mỗi mẫu ADN hôm nay đang góp thêm một cơ hội để những người con đã hi sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Đó cũng là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn.