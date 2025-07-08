Chính trị Lâm Đồng: Tiếp cận trúng và đúng để khai thác tiềm năng dịch vụ và công nghiệp Sáng ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Chính phủ theo hình thức trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và Dự thảo ứng phó kịp thời với thuế quan của Hoa Kỳ.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo kết quả sau 1 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đánh giá cao sự nỗ lực và nhất quán của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả ban đầu cho thấy sự ổn định, thông suốt trong hoạt động của chính quyền 2 cấp, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự tại đầu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế chính sách, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ địa phương. Đồng thời, rà soát đội ngũ cán bộ cấp xã và tăng cường đội ngũ cán bộ công chức, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tư pháp và tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VGP

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, cao chia sẻ kinh nghiệm. Các địa phương giải ngân kém chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất biện pháp tháo gỡ.

Trong quá trình thảo luận, các địa phương cũng nêu lên những vướng mắc cần Trung ương tháo gỡ. Đồng thời, phân tích các bài học kinh nghiệm để đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu năm 2025 và những năm tiếp theo.

Dự hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công, kết quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của địa phương.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên họp

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi sáp nhập, tỉnh đã kịp thời ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm.

UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành kịch bản tăng trưởng cho các tháng còn lại năm 2025, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cả năm đạt trên 8%; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; thu ngân sách vượt 20% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Sau 1 tháng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Lâm Đồng, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện xuyên suốt, không để chậm trễ, gián đoạn trong xử lý công việc.

Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, Nhân dân và toàn thể cán bộ, đảng viên của tỉnh Lâm Đồng vui mừng, phấn khởi với kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo các sở, ngành của Lâm Đồng dự phiên họp

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm và tập trung tháo gỡ tất cả các công trình dự án đang vướng mắc. Đây là những vấn đề tồn đọng của những năm trước. Địa phương đang thống kê lại toàn bộ, phân định rõ ràng loại nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, loại nào thẩm quyền của xã và Trung ương. Việc này sẽ hoàn thành trong tháng 8 và sau đó báo cáo, trình Chính phủ.

Lâm Đồng hiện đang rà soát cán bộ cấp xã, để cân đối cả khối Đảng và khối chính quyền

Về vấn đề vận hành chính quyền 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Lâm Đồng cũng như các tỉnh khác cũng gặp những khó khăn, địa bàn chia cắt. Để tháo gỡ, tỉnh đang cử cán bộ cấp tỉnh về cấp xã để hỗ trợ đào tạo cán bộ nơi đây nắm bắt tốt công việc mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, Lâm Đồng hiện đang rà soát cán bộ cấp xã, để cân đối cả khối Đảng và khối chính quyền. Đồng thời, tổ chức rà soát để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cấp xã phù hợp, đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ lâu dài.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương tinh thần chủ động của Lâm Đồng trong rà soát, phân loại những khó khăn, vướng mắc theo từng cấp thẩm quyền để chủ động tháo gỡ, thúc đẩy đầu tư, phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, Lâm Đồng hiện nay có 2 tiềm năng rất lớn mà các đồng chí đang sở hữu trong tay, đó là dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và công nghiệp.

“ Các đồng chí phải mạnh mẽ, quyết liệt, chủ động, có phương pháp tiếp cận trúng và đúng để khai thác 2 tiềm năng lớn này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ động viên: “Lâm Đồng mạnh mẽ, quyết liệt và cần phải cương quyết hơn. Lâm Đồng bây giờ là tỉnh lớn, điều kiện và tiềm năng rất mạnh. Vấn đề là chúng ta phải xác định được khai thác thế nào, thúc đẩy thế nào. Mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo điều hành để đưa tỉnh phát triển”.