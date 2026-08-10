Đời sống Lâm Đồng tiếp sức cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 4.500 nạn nhân hưởng chính sách liên quan đến chất độc hóa học trong chiến tranh. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, các cấp, ngành, địa phương đang tiếp thêm nguồn lực, giúp nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.



Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, tặng quà gia đình thân nhân ông Nguyễn Văn Chấn (xã Đức An), nạn nhân CĐHH

Hỗ trợ từ những việc thiết thực

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH), tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều nguồn lực, chung tay chăm lo nhà ở cho các gia đình còn khó khăn.

Những căn nhà được xây mới, sửa chữa không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những gia đình chịu ảnh hưởng bởi hậu quả CĐHH trong chiến tranh.

Bà Lê Thị Đảng xúc động khi được hỗ trợ sửa chữa lại căn nhà đã xuống cấp, cũ kỹ

Tại xã Nhân Cơ, chỉ sau khoảng 1 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành và bàn giao nhà cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

Ngoài nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng đối với nhà xây mới và 35 triệu đồng đối với nhà sửa chữa, xã Nhân Cơ vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hơn 200 triệu đồng. Cán bộ, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên địa phương cũng đóng góp hơn 200 ngày công.

Bà Lê Thị Đảng (74 tuổi) xúc động chia sẻ, con gái lớn của bà đã gần 50 tuổi nhưng mang dị tật bẩm sinh. Được Nhà nước và chính quyền địa phương hỗ trợ sửa nhà, mẹ con bà rất vui và trân trọng sự quan tâm của cộng đồng.

Tại nhiều địa phương, các căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH đang được khẩn trương hoàn thành, bàn giao



Tại xã Nam Dong, cùng với nguồn kinh phí từ Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng vận động được hơn 50 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 5 căn nhà cho thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH. Đến nay, các căn nhà cơ bản hoàn thành, giúp 5 gia đình có nơi ổn định hơn.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Dong cho biết, chăm lo người có công, nạn nhân CĐHH và thân nhân của họ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

“ Thời gian tới, xã Nam Dong tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, góp phần chia sẻ, xoa dịu những mất mát, thiệt thòi mà các nạn nhân chất độc hóa học và gia đình phải gánh chịu. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Dong

Tạo sinh kế, thêm cơ hội vươn lên

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐHH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn được triển khai theo hướng tạo sinh kế, phù hợp với sức khỏe và điều kiện của từng gia đình.

Anh Lý Quốc Phú ở thôn Đắk Trung, xã Nam Đà bị ảnh hưởng CĐHH từ bố. Sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng, anh tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với khả năng để tạo thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống.

Anh Lý Quốc Phú được vay vốn ngân hàng chính sách để mở xưởng sản xuất cửa nhôm kính

3 năm trước, anh Phú được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, anh mạnh dạn đầu tư máy móc, mở xưởng sản xuất cửa nhôm kính.

Sau thời gian hoạt động, xưởng từng bước ổn định, tạo nguồn thu nhập cho gia đình và giúp anh có việc làm phù hợp với sức khỏe.

“Công việc hiện tại phù hợp với sức khỏe, vừa có thêm thu nhập, vừa giúp tôi lo cho cuộc sống gia đình và bảo đảm cho các con đi học đầy đủ”, anh Phú chia sẻ.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng; Hội Chữ thập đỏ xã Đức Linh và Hội Người cao tuổi xã Đức Linh trao tặng xe lăn đến ông Kim Thanh Bình, nạn nhân chất độc da cam (Ảnh: Hội Chữ thập đỏ xã Đức Linh)

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 13.264 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; trong đó, 4.508 nạn nhân hưởng chính sách, gồm 3.369 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH trực tiếp và 1.139 người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

Trong 6 tháng của năm 2026, các cấp Hội đã vận động, chăm lo cho người nghèo và nạn nhân CĐHH với tổng giá trị 617 triệu đồng, gồm 1 suất sinh kế và 1.002 suất quà.

Trong đó, hỗ trợ sinh kế được xác định là giải pháp giúp nạn nhân và gia đình có thêm điều kiện tạo thu nhập, phát huy khả năng và từng bước tự chủ cuộc sống.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, từ nguồn lực vận động, các chương trình hỗ trợ từng bước hướng đến những hình thức phù hợp với khả năng lao động, điều kiện thực tế của từng gia đình, qua đó giúp họ có thêm nguồn thu nhập, phát huy nội lực và hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nhân Cơ trao tặng quà tới hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà mới thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH

Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, nhất là những trường hợp khó khăn như nạn nhân nặng và gia đình có nhiều nạn nhân.

Cùng với hỗ trợ vật chất, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả CĐHH, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”.