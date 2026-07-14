Quốc phòng toàn dân Lâm Đồng tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Phường 1 Bảo Lộc Sáng 14/7, Ban Chỉ đạo diễn tập "DT-26" tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phường 1 Bảo Lộc tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự diễn tập

Tham dự có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng đại diện các cơ quan Quân khu 7, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, công an của 123 xã, phường, đặc khu.

Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng các đại biểu tham dự diễn tập

Báo cáo tại lễ khai mạc, đồng chí Ngô Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1 Bảo Lộc cho biết, xác định diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 1 Bảo Lộc đã quán triệt, triển khai nghiêm các kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức luyện tập theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Ngô Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 1 Bảo Lộc báo cáo tại lễ khai mạc diễn tập

Về công tác chuẩn bị, khu vực vận hành cơ chế được bố trí đầy đủ trang thiết bị, hoàn thành các hạng mục phục vụ hội nghị và khu căn cứ chiến đấu mô phỏng. Khu căn cứ chiến đấu mô phỏng đã hoàn thiện hệ thống hầm hào, công sự và các thiết bị thao trường theo quy định của Ban Chỉ đạo diễn tập.

Lãnh đạo tỉnh, đại biểu theo dõi diễn tập

Đối với nội dung thực binh, các hạng mục phục vụ thực binh A2 đã hoàn thành, tổ chức luyện tập. Khu vực thực binh Trung đội Dân quân cơ động chiến đấu bảo vệ tổ dân phố cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập, hợp luyện đúng chương trình.

Đại diện các lực lượng tham gia diễn tập báo cáo công tác chuẩn bị, bố trí hầm hào với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với các đơn vị viễn thông xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc; hiệp đồng với ngành điện bảo đảm nguồn điện chính thức và dự phòng phục vụ diễn tập.

Bí thư Đảng ủy Phường 1 Bảo Lộc cho biết, địa phương đã sẵn sàng bước vào diễn tập với quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc cuộc diễn tập

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn tập, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo "DT-26" nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tại Phường 1 Bảo Lộc là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Đây cũng là cơ sở để rút kinh nghiệm, thống nhất nội dung, trình tự, phương pháp tổ chức diễn tập đối với 123 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo "DT-26" trao đổi với lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng về công tác phối hợp tuyên truyền trong đợt diễn tập

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc phải bắt đầu từ cơ sở, trong đó cấp xã giữ vai trò trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là lực lượng đầu tiên xử lý các tình huống phát sinh về quốc phòng, an ninh.

Để cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các cấp, ngành tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; làm tốt công tác chuẩn bị, nội dung diễn tập thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường các tình huống phụ, tình huống bổ sung để rèn luyện khả năng tham mưu, phối hợp, xử trí tình huống sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh, đại biểu nghe báo cáo công tác công tác chuẩn bị, bố trí các khu vực diễn tập

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị Phường 1 Bảo Lộc phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực hành đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn địa phương, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung diễn tập với chất lượng cao, an toàn tuyệt đối.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm kỷ luật diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ bí mật Nhà nước trong suốt quá trình tổ chức diễn tập.

Các đại biểu quan sát nội dung thực binh A2

“ Sau diễn tập, các địa phương cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Đối với đại diện 123 xã, phường, đặc khu tham quan diễn tập, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu tập trung nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức diễn tập đạt mục đích, yêu cầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Lực lượng chức năng Phường 1 Bảo Lộc thực binh phương án A2, giải tán đám đông quá khích

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu gắn công tác diễn tập với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng, cuộc diễn tập sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao nhất.