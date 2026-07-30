Chính sách Lâm Đồng tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn, lĩnh vực

Triển khai đồng bộ, nghiêm túc

Xác định công tác tổng rà soát hệ thống VBQPPL theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã nêu cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm. UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện trên địa bàn phường và thành lập Tổ rà soát hệ thống VBQPPL. Qua thực hiện tổng rà soát VBQPPL, đối với cấp xã, từ khi thành lập đến nay, HĐND và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt không ban hành VBQPPL nào; đối với cấp huyện (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp), UBND phường đã tiến hành rà soát 13 VBQPPL (13 quyết định của UBND TP Đà Lạt) còn hiệu lực.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, các văn bản được rà soát đánh giá trên nhiều tiêu chí như: tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; rà soát sự phù hợp của các quy định với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản có nội dung liên quan đến xây dựng pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, chú trọng phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Thông qua công tác rà soát, phường Xuân Hương - Đà Lạt kịp thời phát hiện các văn bản có nội dung không còn phù hợp, trái quy định pháp luật hoặc thiếu tính khả thi để kiến nghị đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống VBQPPL.

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc tổng rà soát VBQPPL, công tác tổng rà soát VBQPPL đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổng rà soát VBQPPL, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, tiêu chí, phạm vi và nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống VBQPPL và Bộ Tư pháp. Tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai và thành lập Tổ công tác thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong đó, tại Văn bản số 2086-CV/TU ngày 04/7/2026 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu và ý nghĩa chính trị của việc tổng rà soát hệ thống VBQPPL; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình và kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Để triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL, Thường trực HĐND và UBND tỉnh cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát VBQPPL theo chỉ đạo của Trung ương; thành lập Tổ công tác cấp tỉnh, kiện toàn thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập Tổ thư ký giúp việc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2026, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đảng ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn, lĩnh vực. Việc triển khai, thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Sở Tư pháp Lâm Đồng dự hội nghị trực tuyến Bộ Tư pháp hướng dẫn tổng rà soát hệ thống VBQPPL

Đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương chủ động rà soát, lập danh mục văn bản thuộc phạm vi quản lý, bước đầu đánh giá, đề xuất phương án xử lý đối với các văn bản có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hạn chế tối đa khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước.

Ông Cil Khiuh, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng Tổ rà soát hệ thống VBQPPL xã Lạc Dương rà soát các VBQPPL của xã

Theo ông Cil Khiul, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, về kết quả tổng rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, qua nghiên cứu danh mục, UBND xã nhận thấy nhiều văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức bộ máy, tài chính, đất đai, xây dựng, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục, y tế… trên địa bàn tỉnh trước và sau sáp nhập không còn phù hợp do có sự thay đổi của pháp luật hoặc do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do đó, UBND xã Lạc Dương thống nhất với việc đề xuất ban hành mới các VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng để cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là các văn bản được xây dựng trên cơ sở các nghị định, thông tư mới của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Trong quá trình xây dựng các văn bản mới cần bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và cần quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời hạn chế phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi cho cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện.

“ Tính đến ngày 13/7, tổng số VBQPPL phải xử lý theo kế hoạch là 1.506 văn bản với 519 nghị quyết, 961 quyết định, 26 chỉ thị. Toàn tỉnh đã xử lý 837 văn bản, hiện còn 669 văn bản phải tiếp tục xử lý, gồm 220 nghị quyết, 435 quyết định, 14 chỉ thị. Lâm Đồng cơ bản đã hoàn thành việc rà soát bước đầu và cập nhật kết quả lên phần mềm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Tại buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, rà soát hệ thống VBQPPL, cũng như tại cuộc họp Tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong việc hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: “Văn bản phải được tiến hành rà soát thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát”. Tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ toàn bộ văn bản thuộc phạm vi quản lý; xây dựng lộ trình, tiến độ và thời gian xử lý cụ thể đối với từng văn bản theo đúng cam kết, bảo đảm hoàn thành đúng hạn.

Công chức ngành tư pháp Lâm Đồng tham dự tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy UBND tỉnh và Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với đảng ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; phải bảo đảm theo tiến độ, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng rà soát hệ thống VBQPPL và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trước mắt, Lâm Đồng ưu tiên nhân lực, kinh phí, bám sát tiến độ, tiếp tục thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 360 ngày rà soát, xử lý VBQPPL cấp tỉnh” và Kế hoạch thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL của tỉnh. Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức lấy ý kiến bằng các hình thức phù hợp để cho ý kiến hoàn thiện các kết quả sơ bộ, kết quả chính thức rà soát và các đề xuất xử lý hệ thống VBQPPL của địa phương theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tập trung cao nhất mọi điều kiện, nguồn lực để bảo đảm hoàn tất nhiệm vụ này trong quý IV/2026. Đồng thời, tập trung rà soát các quy định pháp luật hiện hành nhằm quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, nhất là trong xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh đạt “2 con số” ổn định, bền vững.

Việc triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.