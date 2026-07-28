Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng trao giải cuộc thi Sáng tạo Robotics lần thứ I Chiều 28/7, Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Đà Lạt.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhất ở bảng R1

Với chủ đề "New Era - Kỷ nguyên vươn mình", vòng chung kết cuộc thi quy tụ 72 đội với 242 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại, tranh tài ở 3 bảng R1, R2 và R3.

Các đội đã mang đến nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, thể hiện tư duy logic, kỹ năng lập trình, điều khiển robot và khả năng phối hợp hiệu quả.

Các thí sinh đoạt giải Nhất ở bảng R2

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi khoa học, công nghệ bổ ích mà còn khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo và khát vọng chinh phục công nghệ của học sinh, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh.

Các thí sinh đoạt giải Nhì ở bảng R2

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi Sáng tạo Robotics sẽ trở thành hoạt động thường niên của tỉnh, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực STEM, Robotics và trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các thí sinh đoạt giải Nhất bảng R3

Kết quả chung cuộc, ở bảng R1, giải Nhất thuộc về Đội Athena Theta của Trường Athena School Đà Lạt; bảng R2, giải Nhất thuộc về Đội Nguyễn Du 05 - Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt và Đội AirTech - Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức đoạt giải Nhất ở bảng R3.

Trao giải cho các thí sinh tham dự ở bảng R1