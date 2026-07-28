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    Giáo dục - Đào tạo

    Lâm Đồng trao giải cuộc thi Sáng tạo Robotics lần thứ I

    Tuấn Linh 28/07/2026 18:20

    Chiều 28/7, Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sáng tạo Robotics tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Đà Lạt.

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    Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhất ở bảng R1

    Với chủ đề "New Era - Kỷ nguyên vươn mình", vòng chung kết cuộc thi quy tụ 72 đội với 242 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng loại, tranh tài ở 3 bảng R1, R2 và R3.

    Các đội đã mang đến nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, thể hiện tư duy logic, kỹ năng lập trình, điều khiển robot và khả năng phối hợp hiệu quả.

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    Các thí sinh đoạt giải Nhất ở bảng R2

    Theo Ban Tổ chức, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi khoa học, công nghệ bổ ích mà còn khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo và khát vọng chinh phục công nghệ của học sinh, góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh.

    Các thí sinh đạt giải nhì ở bảng R2
    Các thí sinh đoạt giải Nhì ở bảng R2

    Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi Sáng tạo Robotics sẽ trở thành hoạt động thường niên của tỉnh, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực STEM, Robotics và trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

    Các thí sinh đạt giải nhất bảng R3
    Các thí sinh đoạt giải Nhất bảng R3

    Kết quả chung cuộc, ở bảng R1, giải Nhất thuộc về Đội Athena Theta của Trường Athena School Đà Lạt; bảng R2, giải Nhất thuộc về Đội Nguyễn Du 05 - Trường THCS Nguyễn Du Đà Lạt và Đội AirTech - Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức đoạt giải Nhất ở bảng R3.

    Trao giải cho các thí sinh tham dự ở bảng R1
    Trao giải cho các thí sinh tham dự ở bảng R1

    Cuộc thi do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt và Công ty Viet Robot phối hợp tổ chức.

    Đây là lần đầu tiên Lâm Đồng tổ chức một sân chơi chuyên sâu về Robotics dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong thế hệ trẻ.

    Tuấn Linh Tuấn Linh

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      Giáo dục - Đào tạo
      Lâm Đồng trao giải cuộc thi Sáng tạo Robotics lần thứ I
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