Thời sự Lâm Đồng triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 Sáng 16/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 103 xã trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng có 103 xã. Theo kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh hiện có 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, nếu áp dụng Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030, đến nay tỉnh chưa có địa phương nào đạt chuẩn.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh đã giảm từ 9,33% xuống còn 3,33%, tương ứng giảm gần 50.000 hộ nghèo.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm từ 27% xuống còn 9,1%, đưa Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả giảm nghèo ở khu vực này.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

Năm 2026, tổng nguồn vốn bố trí thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là 823,6 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 585 tỷ đồng và ngân sách địa phương khoảng 150 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác.

Từ đầu năm đến nay, Lâm Đồng đã giải ngân gần 140 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp, cải tạo các công trình, dự án; tỷ lệ giải ngân của các chương trình đạt khoảng 19,6%, 15% và 19%.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là việc phân bổ nguồn vốn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện và nâng cao tiến độ giải ngân.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Trong 5 tháng cuối năm 2026, UBND tỉnh xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách; ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện giai đoạn 2026 - 2030; phân bổ nguồn vốn theo Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026; thường xuyên rà soát, điều chuyển vốn đối với các đơn vị chậm triển khai; tổ chức tập huấn Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 cho đội ngũ cán bộ cấp xã; xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác theo dõi, đánh giá chương trình.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Lâm Đồng cũng tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững, phát triển Chương trình OCOP, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn tại cơ sở và xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai hoặc sử dụng nguồn vốn không đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc

Đối với các kiến nghị, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chính phủ sớm giao đầy đủ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 để địa phương có cơ sở phân bổ và tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn của giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026 theo quy định của Quốc hội và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, giúp các địa phương chủ động triển khai, nâng cao tiến độ giải ngân và phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm không để gián đoạn tiến độ.

Đồng chí Lê Trọng Yên yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn được giao; ưu tiên các công trình, dự án thiết yếu, các mô hình phát triển sản xuất, sinh kế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2026 - 2030.