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    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng triển khai lộ trình thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe

    Minh Vân 29/07/2026 12:14

    UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch số 11923 về triển khai thực hiện lộ trình thu phí điện tử không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

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    Lâm Đồng triển khai mô hình thu phí điện tử không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị

    Theo đó, việc thực hiện mô hình chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai ứng dụng mô hình thu phí điện tử không dừng tại các bến xe loại 1 và một số bãi đỗ xe trong đô thị.

    Các đơn vị sẽ hoàn thành khảo sát hiện trạng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ và phần mềm quản lý trong quý III/2026; lắp đặt thiết bị, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/12/2026. Tỉnh cũng khuyến khích áp dụng thiết bị thu phí tự động hoàn toàn nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

    Giai đoạn 2 (2027 - 2030) sẽ triển khai tại các bến xe loại 2 đến loại 6 và các bến xe, bãi đỗ xe khác trong đô thị. Dự kiến bảo đảm hoàn thành các công đoạn trước ngày 31/12/2030.

    Để đảm bảo triển khai kế hoạch hiệu quả, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và các địa phương đôn đốc thực hiện kế hoạch này theo mục tiêu đề ra; yêu cầu các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị do đơn vị quản lý theo đúng lộ trình.

    Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh.

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    Việc triển khai mô hình góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải

    Việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đúng lộ trình của Bộ Xây dựng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tích hợp với nền tảng giao thông trên VNeID và cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung của tỉnh, đồng thời, tuân thủ quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến hoạt động của các bến xe, bãi đỗ xe.

    Minh Vân Minh Vân

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        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng triển khai lộ trình thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe
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