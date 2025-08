Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng: Triệt phá vụ khai thác gỗ thông trái phép quy mô lớn Ngày 3/8/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá vụ khai thác gỗ thông trái phép nghiêm trọng tại tiểu khu 224, lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Lâm Hà quản lý. Bốn đối tượng liên quan đã bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, gây thiệt hại hơn 150 m³ gỗ thông, trong đó có nhiều cây cổ thụ quý giá.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 1/8/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn đối tượng: Đinh Duy Đạo (SN: 1981, trú phường Lâm Viên, TP. Đà Lạt); Trần Văn Vân (SN: 1980, trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà); Trần Văn Bắc (SN: 1971, trú xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà); Lê Văn Tâm (SN: 1975, trú phường Xuân Hương, TP. Đà Lạt).

Cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt 4 bị can

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vụ việc liên quan đến hành vi cưa hạ trái phép 68 cây thông ba lá tại các lô 9, 11, 12, 13, 14, khoản 5, tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà. Nhiều cây trong số này là thông cổ thụ có đường kính từ 1 m đến 1,2 m, với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 150 m³.

Gốc cây thông tại khu vực cây số 08, khoản 5, tiểu khu 224, bị chặt hạ trái phép trong vụ án khai thác gỗ thông.

Lực lượng kiểm lâm và công an tuần tra phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 224,

xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà.

Trong các đợt tuần tra ngày 14/7 và 19/7/2025, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban QLRPH Lâm Hà phát hiện dấu hiệu khai thác trái phép tại tiểu khu 224. Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) phối hợp với Ban QLRPH Lâm Hà, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà và Công an xã Phú Sơn để điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà.

Qua sàng lọc, bốn đối tượng trên được xác định có nhiều dấu hiệu vi phạm. Ban đầu, các đối tượng ngoan cố không thừa nhận hành vi, nhưng trước các chứng cứ thu thập được, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2025 đến đầu tháng 7/2025, Trần Văn Vân, Lê Văn Tâm và Trần Văn Bắc tổ chức cưa hạ 68 cây thông, cắt thành khúc dài 25-30 cm, dùng rìu và dao tách nhựa, mỗi lần khai thác từ 200-600 kg nhựa thông để bán cho Đinh Duy Đạo, người đảm nhiệm việc thu mua và vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 26/7/2025, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với các lực lượng chức năng khám xét các địa điểm cất giấu tang vật tại TP. Đà Lạt, thu giữ lượng lớn gỗ và lâm sản vi phạm. Tại một xưởng giặt sấy ở phường Lâm Viên, lực lượng chức năng phát hiện 4 bao củi, 15 cục củi và 79 khúc/miếng gỗ thông, tổng khối lượng khoảng 1,44 ster.

Tại một kho ở phường LangBiang, cơ quan điều tra thu giữ 95 bao củi gỗ thông với trọng lượng 2.299 kg và 107 lóng/khúc gỗ, tổng khối lượng 5,861 m³. Tại hiện trường tiểu khu 224, hơn 146 m³ gỗ tròn thông ba lá nhóm IV đã được ghi nhận và bàn giao cho Ban QLRPH Lâm Hà quản lý.

Cây thông số 39 bị chặt hạ tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, trong vụ khai thác trái phép gây thiệt hại hơn 150 m³ gỗ.

Hiện trường vụ khai thác gỗ thông trái phép tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà,

với hơn 150 m³ gỗ bị thiệt hại.

Hiện nay, Phòng PC03 Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng kêu gọi những người có liên quan vụ việc đến trình diện tại Công an tỉnh Lâm Đồng (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly, TP. Đà Lạt) để khai báo, nhằm được hưởng chính sách khoan hồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của địa phương.