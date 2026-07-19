Đời sống Lâm Đồng vun đắp tình nghĩa với người có công Từ những căn nhà nghĩa tình, chính sách chăm lo thiết thực đến Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đang cụ thể hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng nhiều việc làm ý nghĩa, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tri ân người có công, gia đình chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thủy (phường Xuân Hương - Đà Lạt) bày tỏ niềm xúc động, cảm kích với đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Những chính sách an sinh thiết thực

Những năm qua, các cấp, ngành và địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi và nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn ngày càng nâng cao.

Ở tuổi 77, bà Nguyễn Thị Thủy (trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) cảm nhận trọn vẹn sự quan tâm, chăm lo của chính quyền các cấp. Từ chế độ trợ cấp hàng tháng, thăm khám sức khỏe định kỳ tới thăm hỏi dịp lễ, tết, đối với bà Thủy, mỗi chính sách không chỉ là sự tri ân mà còn tiếp thêm sự tự hào cho con cháu về truyền thống gia đình.

Nhân dịp đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đến thăm, bà Thủy xúc động chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm, chăm lo, tôi rất cảm kích và hạnh phúc. Phát huy truyền thống gia đình, tôi luôn động viên con cháu noi gương ông bà, cống hiến, đóng góp để xây dựng địa phương”.

Nhiều địa phương triển khai chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Cùng với việc thực hiện các chế độ, chính sách, phong trào Đền ơn đáp nghĩa cũng được lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức. Nổi bật là chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Gia đình ông Trịnh Xuân Ái (trú phường Nam Gia Nghĩa) là một trong số những trường hợp đầu tiên được chuyển về ở trong nhà mới từ chương trình này. Căn nhà là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách an sinh trong việc nâng cao chất lượng đời sống gia đình chính sách.

Ông Ái chia sẻ: “Đây không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi yên tâm sinh sống, tiếp tục giáo dục con cháu sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước”.

Chính quyền địa phương bàn giao căn nhà cho ông Trịnh Xuân Ái sau khi hoàn thành việc sửa chữa

Tỉnh Lâm Đồng đang quản lý hơn 92.000 hồ sơ người có công với cách mạng, gồm thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người hoạt động kháng chiến, người bị nhiễm chất độc hóa học và các đối tượng chính sách khác.

Chiến dịch tri ân quy mô lớn

Không chỉ chăm lo đời sống người có công và gia đình chính sách, công tác tri ân tại Lâm Đồng còn được thể hiện bằng những hoạt động quy mô lớn nhằm tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ.

Song song với thực hiện các chính sách an sinh, cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng cũng quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ. Với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm, đến nay, đã có 10/12 nghĩa trang hoàn thành việc lấy mẫu.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng), trong tháng 7, lực lượng chức năng tập trung lấy mẫu tại hơn 600 phần mộ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng. Mặc dù gặp bất lợi về địa hình, thời tiết, song công tác lấy mẫu vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn.

Đại úy Lưu Trường Kỳ, Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tham gia hỗ trợ việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng cho biết, các lực lượng luôn bắt đầu công việc từ 6 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 18 giờ. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành sớm nhất việc lấy mẫu tại các phần mộ để góp phần đẩy nhanh tiến độ cho toàn chiến dịch tại địa phương.

Đại úy Lưu Trường Kỳ tham gia hỗ trợ việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng

“ Mỗi phần mộ đều gắn với một cuộc đời đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi luôn thực hiện công việc với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và lòng thành kính, mong góp phần giúp các liệt sĩ sớm được xác định danh tính. Đại úy Lưu Trường Kỳ, Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Điều đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm đã vượt ra ngoài phạm vi của một nhiệm vụ quân sự đơn thuần để trở thành hành trình tri ân của cả cộng đồng. Bên cạnh lực lượng vũ trang, đông đảo Nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đã tự nguyện chung tay bằng nhiều hình thức, góp sức cùng Nhà nước thực hiện công việc đầy ý nghĩa này.

Sự đồng lòng ấy góp phần đẩy nhanh tiến độ chiến dịch, để mỗi phần mộ được lấy mẫu ADN là thêm một hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và vòng tay của người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Những ngày này, đông đảo Nhân dân tới thắp hương, dọn dẹp vệ sinh cho các phần mộ liệt sĩ

Chị Hoàng Thùy Tuyết Nhi, Đoàn phường Cam Ly - Đà Lạt xúc động khi được tham gia hỗ trợ các lực lượng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng.

“ Mỗi phần việc đều nhắc nhở thế hệ trẻ về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ truyền thống đền ơn đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn”. Chị Hoàng Thùy Tuyết Nhi, Đoàn phường Cam Ly - Đà Lạt

Tới thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Phạm Triều đề nghị các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm, hoàn thiện hồ sơ thông tin liệt sĩ, bảo đảm chất lượng, chính xác, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân và toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi, động viên, kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng

Những hoạt động tri ân không chỉ chăm lo đời sống người có công hôm nay mà còn góp phần gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.