Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng vun đắp tình yêu biển, đảo từ cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” Qua gần 2 năm triển khai, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trở nên gần gũi, sinh động, giúp các em học sinh thêm hiểu, thêm yêu biển, đảo quê hương.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị triển khai các nội dung trọng tâm thực hiện Đề án 3934 năm 2026

Đưa kiến thức biển, đảo đến gần học sinh

Ngày 3/9/2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 3934/QĐ-BQP về phê duyệt đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc, giai đoạn 2024 - 2030 và những năm tiếp theo.

Thực hiện quyết định đó, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với các địa phương, ngành giáo dục và đào tạo, nhà trường triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Không nặng về lý thuyết, những kiến thức về biển, đảo Tổ quốc được chuyển tải thông qua các câu hỏi, hình ảnh, cuộc thi trực tuyến, hoạt động vẽ tranh, viết cảm nghĩ... Qua đó, giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và từng bước hình thành tình yêu, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo quê hương.

Học sinh Lâm Đồng tranh tài ở các nội dung thi cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” vòng thi cấp tỉnh

Trong năm học 2025 - 2026, Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các nhà trường xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung, thời gian, chương trình tổ chức cuộc thi. Trọng tâm là phối hợp với 21 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy, cùng 21 Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

Trong năm học vừa qua, 78 cuộc thi các cấp đã được tổ chức, thu hút hơn 470.000 học sinh đến từ 1.730 trường THCS tham gia, trong đó hơn 468.000 học sinh dự thi trực tuyến; kết quả gần 5.000 giải thưởng đã được trao với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” vòng thi cấp tỉnh tại Lâm Đồng

Qua mỗi cuộc thi, những kiến thức về biển, đảo Việt Nam, pháp luật, truyền thống quê hương, đất nước và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được truyền tải theo cách gần gũi với lứa tuổi học sinh. Từ đó, những khái niệm tưởng như khô khan về chủ quyền, biển, đảo, pháp luật dần trở nên sinh động, dễ hiểu hơn.

Cùng với các vòng thi, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như vẽ tranh, viết cảm nghĩ với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”. Hàng chục ngàn tác phẩm đã được gửi về tham gia.

Ban Tổ chức trao giải cho các em đoạt giải tại vòng thi cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng

Qua các vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 2.443 tác phẩm có chất lượng để xét trao giải và đã trao 662 giải thưởng, với tổng trị giá hơn 430 triệu đồng.

Không chỉ giúp học sinh có thêm kiến thức, những hoạt động này còn tạo cơ hội để các em thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình đối với quê hương, đất nước và những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Lan tỏa từ những việc làm thiết thực

Điểm đáng ghi nhận trong quá trình thực hiện đề án là hoạt động tuyên truyền, giáo dục được gắn với công tác an sinh xã hội. Qua đó, tình yêu biển, đảo không chỉ được thể hiện bằng kiến thức hay những bài thi mà còn được chuyển thành những việc làm cụ thể, hướng đến cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các em đoạt giải tại vòng thi cấp tỉnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng

Các đơn vị đã phối hợp trao 70 suất quà tặng cho các gia đình chính sách, 1.094 suất học bổng, 347 xe đạp, 360 bộ dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao 41 tivi và 4 quạt hơi nước phục vụ công tác giảng dạy tại các nhà trường.

Những hoạt động này góp phần tạo sự gắn kết giữa lực lượng cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành giáo dục, nhà trường, gia đình và học sinh. Qua đó, cuộc thi từng bước trở thành một hoạt động giáo dục có chiều sâu, đồng thời tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi, trong đó đội thi của tỉnh Lâm Đồng đoạt giải Nhất tại Vòng chung kết khu vực 5 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2026

Trong hành trình ấy, Lâm Đồng là một trong những địa phương để lại dấu ấn khi đội thi của tỉnh giành giải Nhất cuộc thi cấp khu vực, qua đó trở thành 1 trong 6 đội thi đại diện cho các tỉnh, thành phố tham gia Vòng chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026, sẽ diễn ra trong 2 ngày (22 - 23/8/2026) tại TP Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, qua thực tiễn triển khai, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ngày càng khẳng định hiệu quả thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với biển, đảo Tổ quốc.

“ Việc tổ chức cuộc thi gắn với các hoạt động an sinh xã hội, hướng về biển, đảo đã tạo sự gắn kết giữa tuyên truyền với hành động, giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội. Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Từ những câu hỏi tìm hiểu về biển, đảo đến những bức tranh, bài viết của học sinh, những phần quà trao đến các hoàn cảnh khó khăn, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đang tạo nên một hành trình giáo dục nhẹ nhàng nhưng có sức lan tỏa. Qua đó, góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về biển, đảo Việt Nam, trân trọng những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc và nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.