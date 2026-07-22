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    Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND

    Lâm Đồng xem xét nhiều chính sách khơi thông nguồn lực phát triển

    Lê Phước 22/07/2026 19:01

    Từ đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia đến hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều chính sách quan trọng được Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét tại Phiên họp thứ 9.

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    Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung chủ trì Phiên họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI

    Chiều 22/7, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI tổ chức Phiên họp thứ 9. Trọng tâm là cho ý kiến nhiều dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh.

    Một trong những nhóm nội dung trọng tâm liên quan đến đầu tư công và phân bổ nguồn lực phát triển. Thường trực HĐND tỉnh xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến kế hoạch năm 2027 và danh mục dự án, phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2026 từ ngân sách địa phương đợt 6.

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    Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Tường Vân báo cáo thẩm tra, xem xét các tờ trình thuộc thẩm quyền

    Nhiều chính sách phân bổ nguồn lực cho các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được đưa ra thảo luận. Trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự toán chi vốn năm 2026 cho xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

    Ở lĩnh vực văn hóa, phiên họp xem xét nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Dự toán ngân sách và vốn đầu tư công năm 2026 cho chương trình này cũng được đưa ra thảo luận.

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    Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Lê Ngọc Tiến báo cáo tiếp thu các tờ trình thuộc thẩm quyền

    Một nhóm chính sách khác hướng đến củng cố các công cụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Phiên họp xem xét việc thành lập, kiện toàn các quỹ hỗ trợ.

    Nhiều chính sách gắn trực tiếp với đời sống người dân được bàn thảo. Đáng chú ý là hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hỗ trợ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Các chính sách hướng đến tạo sinh kế, mở rộng cơ hội học tập cho những đối tượng cần hỗ trợ.

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    Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San giải trình một số nội dung tại phiên họp

    Trong lĩnh vực pháp chế, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cơ chế phân bổ vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy đến năm 2030. Phiên họp cũng bàn phương án xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

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    Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp giải trình nhiều nội dung được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm

    Bên cạnh các chính sách mới, nhiều nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, thanh tra được rà soát, đề xuất bãi bỏ. Việc này nhằm tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ hệ thống văn bản sau quá trình sắp xếp.

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    Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thuận Bích báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền

    Thường trực HĐND tỉnh còn cho ý kiến một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Đó là dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, đề nghị xây dựng nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và danh mục nghị quyết quy định chi tiết các nội dung được giao tại Luật Dân số.

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    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Tiêu Hồng Phúc góp ý với nội dung các dự thảo được xem xét tại phiên họp

    Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị các ban HĐND tỉnh và cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng nội dung. Quá trình hoàn thiện chính sách phải bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn và đánh giá đầy đủ tác động.

    Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, khối lượng chính sách lần này lớn, phạm vi rộng và liên quan trực tiếp đến nhiều nguồn lực phát triển. Vì vậy, từng nghị quyết phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng và nguồn lực thực hiện. Các chính sách về đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ người dân cần tập trung vào những lĩnh vực cấp thiết, tránh dàn trải và phát sinh điểm nghẽn khi triển khai.

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    Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phát biểu kết luận phiên họp

    Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

    Những chính sách quan trọng, đủ điều kiện sẽ tiếp tục được xem xét, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức cuối tháng 7/2026. Các chính sách phải bảo đảm khả thi, thiết thực, để sau khi được thông qua có thể sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

    Lê Phước Lê Phước

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    Đồng chí Lưu Văn Trung

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          Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND
          Lâm Đồng xem xét nhiều chính sách khơi thông nguồn lực phát triển
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