Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng yêu cầu xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra phá rừng Ngày 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lực lượng bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Tánh Linh tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các hành vi như phá rừng, đầu độc làm chết cây rừng; lấn, chiếm đất lâm nghiệp; xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp; chuyển nhượng trái phép đất thuộc các dự án nông, lâm nghiệp.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong 6 tháng năm 2026, toàn tỉnh phát hiện 300 vụ vi phạm, so với cùng kỳ tăng 46 vụ (18%); hiện đã xử lý 296 vụ (xử lý hành chính 282 vụ, xử lý hình sự 14 vụ). Trong 300 vụ vi phạm, có 13 vụ có tính chất nổi cộm, phức tạp; riêng hành vi phá rừng có 6 vụ, 4 vụ khai thác rừng trái phép và 1 vụ tàng trữ lâm sản trái phép.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ rừng rà soát, thống kê, tham mưu thu hồi diện tích đất, rừng bị lấn chiếm hoặc sử dụng trái pháp luật; đồng thời tham mưu xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân và chủ rừng để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất thuộc phạm vi quản lý.

Chi cục Kiểm lâm được yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp; kiểm tra trách nhiệm của các chủ rừng và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an cấp xã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp, kiểm lâm và chính quyền địa phương để phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng cầm đầu, môi giới hoặc bảo kê cho các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp và đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan.

UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý cùng các sở, ngành liên quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hợp thức hóa đất có nguồn gốc vi phạm để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.