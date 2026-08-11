Quốc phòng toàn dân Lâm Ðồng quyết tâm hoàn thành sớm số hóa hài cốt liệt sĩ Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 15/11/2026 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Lâm Đồng phấn đấu sớm hoàn thành công tác này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên trái) đến thăm, kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận

Theo báo cáo kết quả tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có hơn 4.770 mộ cần lấy mẫu ở 11 nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ đã lấy được hơn 4.200 mộ.

Con số trên, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện chiến dịch. Với nhận thức sâu sắc, chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hi sinh vì đất nước. Các cấp, ngành tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đã không quản ngại nắng, mưa, ngày đêm vì nhiệm vụ. Ai cũng tâm niệm, việc hôm nay mình đang làm, không là gì so với sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Thượng tá Trần Thanh Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thông tin: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của lãnh đạo các cấp, ngành. Đến nay, chỉ tính riêng Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, nơi có hơn 3.400 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đã lấy mẫu được gần 2.900 mộ, dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn so kế hoạch đề ra”.

Các lực lượng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, lòng biết ơn và niềm thành kính sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, lấy mẫu chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với quê hương, gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh tại buổi đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ chuyên môn đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận ngày 8/8: “Điều kiện thời tiết không thuận lợi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và kết quả thực hiện. Song, bằng sự quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, các lực lượng đã đem lại kết quả đáng mừng. Với quyết tâm ấy, chúng ta đang tiến gần đến hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở thành một trong những tỉnh, thành của cả nước về đích sớm trong trong việc lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ”.

Sự nỗ lực, quyết tâm cao của các lực lượng lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sĩ đem lại kết quả cao