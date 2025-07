Pháp luật - Đời sống Làm việc không ngày nghỉ để cấp con dấu cho cơ quan, tổ chức Để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động điều hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi sắp xếp sáp nhập, đồng thời phục vụ hiệu quả cho yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) đang ngày đêm miệt mài làm việc, cả ngày cuối tuần, vì mục tiêu cao nhất là đảm bảo hoạt động hành chính của các đơn vị không bị gián đoạn.

Số lượng hồ sơ xin cấp con dấu hiện tại rất lớn

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, gần giữa trưa, khi nhiều cơ quan đã kết thúc buổi làm việc sáng, thì các cán bộ, chiến sĩ PC06 vẫn đang tất bật với từng bộ hồ sơ. Từng lượt cán bộ đơn vị, đại diện doanh nghiệp đến nộp hồ sơ, chờ tư vấn, nhận con dấu mới… tạo nên một không khí làm việc khẩn trương mà không hề căng thẳng. Để cấp con dấu cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh nhất, các cán bộ của PC06 thường xuyên phải làm việc đến 22 giờ 30 phút, thậm chí 23 giờ đêm các ngày trong tuần. Riêng thứ Bảy, Chủ nhật thì cán bộ PC06 vẫn lên cơ quan, tranh thủ xử lý hồ sơ tồn đọng từ những ngày trước, làm nguyên ngày để kịp cấp dấu cho các cơ quan, tổ chức.

Theo thống kê của đơn vị, tính đến ngày 16/7, Công an tỉnh đã thu hồi hơn 10.000 con dấu cũ và cấp mới trên 1.890 con dấu, đồng thời tiếp nhận thêm 500 hồ sơ đề nghị được cấp dấu mới. Trung bình mỗi ngày, Bộ phận Một cửa của PC06 xử lý hàng trăm hồ sơ, trong đó nhiều trường hợp cần giải quyết gấp để đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị không bị gián đoạn.

Việc cấp con dấu kịp thời sẽ giúp hoạt động của các cơ quan, tổ chức không bị gián đoạn

Không chỉ làm việc với cường độ cao, cán bộ, chiến sĩ PC06 còn chủ động áp dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian xử lý. Việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu, in khắc và cấp dấu được thực hiện theo quy trình rõ ràng, đảm bảo chặt chẽ nhưng nhanh gọn. Một trong những kết quả nổi bật là ngay trong tuần đầu thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an đã cấp kịp thời con dấu cho 124 Đảng ủy, UBND, HĐND cấp xã, công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là điều kiện quan trọng để hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp. PC06 đã kịp thời cấp con dấu mới cho 140 trường học cấp trung học phổ thông trên toàn tỉnh, giúp nhà trường kịp thời hoàn tất thủ tục cho học sinh lên lớp, chuyển cấp. Dù đã làm việc không có ngày nghỉ để cấp con dấu cho cơ quan, tổ chức nhưng với số lượng hồ sơ rất lớn, hệ thống truyền dữ liệu đôi lúc gặp trục trặc nên vẫn có một số hồ sơ bị tồn đọng.

Hiện PC06 đang tiếp tục khẩn trương tập trung nỗ lực hoàn thành sớm việc cấp khoảng 3.500 con dấu cho các đơn vị, tổ chức trên toàn tỉnh. Dự kiến trong tuần tới, PC06 sẽ tiến hành các thủ tục cấp con dấu cho 124 ủy ban kiểm tra cấp xã, 124 ban chỉ huy quân sự cấp xã và hơn 500 trường học do cấp xã quản lý.

Việc thu hồi và cấp mới con dấu hiện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong đảm bảo hoạt động của các cơ quan được thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính và các thủ tục khác cho người dân và doanh nghiệp. Sự nỗ lực, làm việc không có ngày nghỉ của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho bộ máy hành chính không bị “lỡ nhịp” giữa thời điểm sắp xếp, đổi mới toàn diện, thể hiện tinh thần tận tụy vì dân phục vụ của người chiến sĩ Công an Nhân dân trong thời đại mới.