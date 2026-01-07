Dòng chảy thông tin Lâm Viên - Đà Lạt: Một năm kiến tạo nền móng cho chặng đường phát triển mới Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ghi dấu một năm phát triển với nhiều kết quả nổi bật.

Từ việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số đến kiện toàn 17 tổ dân phố và tri ân đội ngũ cán bộ cơ sở, phường Lâm Viên - Đà Lạt đang từng bước khẳng định nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Đồng thuận để bứt phá

Không chỉ là lễ kỷ niệm tròn một năm thành lập, sự kiện diễn ra chiều 30/6 tại phường Lâm Viên - Đà Lạt còn là dấu mốc khẳng định sức sống của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập.

Trao quyết định thành lập tổ dân phố

Từ một địa bàn vừa hợp nhất, bộ máy đã nhanh chóng ổn định, vận hành hiệu quả; từ 49 tổ dân phố cũ, 17 tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động; và từ những cái bắt tay, những bó hoa tri ân dành cho đội ngũ cán bộ cơ sở là niềm tin vào một hành trình phát triển mới - nơi truyền thống được tiếp nối bằng đổi mới và khát vọng vươn lên.

Một năm nhìn lại là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để chứng minh tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với phường Lâm Viên - Đà Lạt, quãng thời gian ấy càng có ý nghĩa khi địa phương được hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường 8, 9 và 12 - ba địa bàn có đặc điểm dân cư, không gian đô thị và phương thức quản lý khác nhau.

Ngay sau khi được thành lập, yêu cầu đặt ra không chỉ là ổn định tổ chức bộ máy mà còn phải tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bảo đảm mọi hoạt động phục vụ người dân diễn ra liên tục, không gián đoạn. Đây cũng chính là thước đo cho hiệu quả của mô hình chính quyền mới.

Trao quyết định thành lập tổ dân phố Nghệ Tĩnh

Theo lãnh đạo phường, sau một năm hoạt động, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã nhanh chóng vận hành ổn định, thông suốt. Hệ thống chính trị được kiện toàn đồng bộ; Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức thành công, tạo nền tảng quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Điều đáng ghi nhận hơn cả là sự ổn định ấy không chỉ thể hiện trên phương diện tổ chức mà còn được phản ánh bằng những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, phường hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển. Thu ngân sách vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; địa phương không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nếu năm đầu tiên là giai đoạn ổn định tổ chức thì 6 tháng đầu năm 2026 lại cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy quản trị địa phương.

Cải cách hành chính được xác định là một trong những khâu đột phá. Phường Lâm Viên - Đà Lạt tiếp tục nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của tỉnh về cải cách hành chính; việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp ngày càng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Song hành với đó là quá trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Đề án 06 của Chính phủ được thực hiện hiệu quả, phong trào "Bình dân học vụ số" lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần hình thành những "công dân số" ngay từ khu dân cư.

Đặc biệt, Trung tâm Giám sát, điều hành với hệ thống 6 camera tầm cao đi vào hoạt động đã mở ra phương thức quản lý đô thị hiện đại hơn. Những hình ảnh trực tuyến từ các vị trí trọng điểm giúp lực lượng chức năng theo dõi, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh về trật tự đô thị, giao thông, an ninh, môi trường; đồng thời hỗ trợ công tác điều hành của chính quyền theo hướng chủ động, kịp thời và hiệu quả.

Việc công bố Nghị quyết và các quyết định sắp xếp tổ dân phố, chính thức đưa 17 tổ dân phố mới vào hoạt động. Đây không đơn thuần là việc giảm đầu mối hay thay đổi tên gọi các đơn vị dân cư. Đằng sau những quyết định ấy là yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, xây dựng bộ máy tinh gọn hơn nhưng phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ cơ sở.

Tri ân những người giữ nhịp ở cơ sở

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của buổi lễ là phần gặp mặt, tri ân những cán bộ cơ sở đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người trong số họ đã có hàng chục năm gắn bó với từng khu phố, từng con đường, từng hộ dân. Họ là những bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ không chuyên trách luôn âm thầm cống hiến, kiên trì vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; hòa giải những mâu thuẫn trong khu dân cư; vận động người dân hiến đất mở đường, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa. Họ là những người gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là những người đầu tiên có mặt mỗi khi khu dân cư phát sinh công việc.

Lãnh đạo phường tặng hoa và quà lưu niệm tri ân những đóng góp của các cán bộ tổ dân phố cũ

Sự tri ân của lãnh đạo phường vì thế không chỉ dành cho những cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là sự trân trọng đối với một lớp cán bộ đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền tảng đoàn kết ở cơ sở.

Chính từ sự tận tụy của họ mà nhiều chủ trương lớn đã trở thành hành động cụ thể trong đời sống; nhiều phong trào thi đua đã lan tỏa đến từng khu dân cư; nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn sự ổn định để địa phương phát triển.

Một năm là dấu mốc để nhìn lại, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Đúng như nhận định, sẻ chia của đồng chí Đặng Quang Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt: "Một năm là khoảng thời gian chưa dài trên chặng đường phát triển của một địa phương, nhưng đủ để khẳng định tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cả hệ thống chính trị. Những kết quả đạt được hôm nay là thành quả của sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự chung sức của Nhân dân và đặc biệt là những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ cán bộ cơ sở - những người luôn gần dân, sát dân, tận tụy vì sự phát triển của khu dân cư.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Lâm Viên - Đà Lạt sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, biến những thời cơ mới thành động lực phát triển, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đô thị của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới".

Làng hoa Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt với thế mạnh nông nghiệp rau, hoa nổi tiếng

Bộ máy mới không chỉ hoạt động thông suốt mà còn từng bước đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Lâm Viên - Đà Lạt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.